Ko vzdržljivost postane poslanstvo: Brajnikov memorial že tri desetletja povezuje uniforme

Pohod razuma, volje in moči – Brajnikov memorial že od leta 1993 ohranja vizijo, ki jo je postavil policist, gorski reševalec in gornik Mitja Brajnik. Po njegovi tragični smrti leta 1997 se je tekmovanje poimenovalo v njegov spomin, a s tem ni le ohranilo njegove ideje: postalo je gibanje in zavezništvo vseh, ki v službi države iščejo smisel in poklicanost, povedo organizatorji tekmovanja, pri katerem vsako leto združijo moči Športno društvo Bled 92, Policijska uprava Kranj, Generalna policijska uprava, Slovenska vojska in Uprava RS za zaščito in reševanje. V duhu prijateljstva in sodelovanja, letos že 32.

Spremembe na vrhu

Pod Ribensko goro se je tako sklenila še ena vzdržljivostna dvodnevna preizkušnja, ki jo uvrščamo med najzahtevnejše v Sloveniji. Je izziv fizične zmogljivosti in psihične trdnosti, hkrati pa zahteva strokovno znanje o varnosti, zaščiti in reševanju. Od leta 2003 tekmujejo tudi ženske, tako v policiji, vojski kot civilni zaščiti. Memorial je simbol profesionalnega timskega duha, medsebojnega sodelovanja in srčnosti vsakega posameznika, ekipe in celotnega organizacijskega tima.

2003. SO ZAČELE

tekmovati tudi ženske.

Na letošnjem dogodku je sodelovalo rekordnih 35 ekip, od tega 21 ekip policije, 13 ekip Slovenske vojske in ena ekipa civilne zaščite oziroma 23 moških ekip, štiri ženske in osem mešanih. Slovenskim tekmovalcem se je tudi letos pridružila moška ekipa hrvaških policistov. Tekmovalci so se prvi dan preizkusili v plavanju, kolesarjenju, streljanju, gorskem pohodu, šprintu, orientacijski nalogi in reševanju testa iz prve pomoči, drugi dan pa so se pomerili v teku, veslanju, gorskem pohodu, kolesarjenju, prečenju reke Save, praktični nalogi in testu iz splošne razgledanosti. Z organizacijskega vrha je letos prišla tudi vest, da mesto predsednika organizacijskega komiteja po novem zaseda Dušan Žnidaršič, ki je do zdaj opravljal naloge vodje tekmovanja, ta položaj pa je zdaj prevzel dozdajšnji predsednik Matej Brajnik, sicer sin pokojnega Mitje Brajnika. Dogajanju je poseben ritem in čar dodal Policijski orkester, tekmovanje pa je v petek slovesno odprl v. d. generalnega direktorja policije Danijel Lorbek.

Skok v Blejsko jezero ...

Izjemna pripravljenost

Na ciljno prizorišče pod Ribensko goro v Ribnem so se najuspešnejše ekipe prebile v soboto že okoli 12. ure, kjer jih je čakala še zadnja praktična naloga, na zmagovalnem vrhu pa, kot se je izkazalo, ni bilo sprememb. Že kar tradicionalno je v moški razvrstitvi slavila ekipa Specialne enote policije, tako tudi v razvrstitvi policije. V razvrstitvi vojske je prvo mesto osvojila ekipa Vojaške zdravstvene enote, v kategoriji civilna zaščita pa je slavila ekipa Gorske reševalne službe Kranj. V razvrstitvi ženskih ekip je prvo mesto osvojila ekipa Policijske uprave Maribor, v razvrstitvi mešanih ekip pa ekipa Športne enote Slovenske vojske.

Najuspešnejše ekipe so se na ciljno prizorišče v soboto prebile že okoli 12. ure.

Po podelitvi pokalov in medalj, pri kateri je sodelovala tudi Breda Cuznar, partnerica pokojnega Mitje Brajnika, se je Dušan Žnidaršič zahvalil vsem sodelujočim pri pripravi letošnjega izziva in poudaril, da so tekmovalci znova pokazali izjemno pripravljenost in neomajno voljo ter potrdili, da Brajnikov memorial ostaja simbol sodelovanja, prijateljstvo in premagovanja lastnih meja: »Naj zaključim z besedami Mitje Brajnika, ki je rad dejal: 'Trpi in uživaj!' Upam, da vam je v teh dneh kljub trpljenju na progi uspelo ujeti tudi tisti tekmovalni užitek in ponos ob premagovanju samih sebe.«