Ko zadiši po svobodi in nevarnosti: prvi tedni nove sezone so najbolj kritični

Najbolj dinamično vozijo mladi med 20. in 24. letom, med bolj tveganimi pa so tudi vozniki, stari od 70 do 74 let. Fotografije: Katja Špoljar/Zavarovalnica Triglav

Na motorju ne odloča občutek, ampak zavedanje, kaj se bo zgodilo nekaj sekund naprej, pravi Jan Jolič.

Če gledamo podatke, lahko v njih vidimo napoved novih nesreč, pove Andrej Brglez.

Motoristična sezona se v Sloveniji znova začenja v znamenju prvih toplih dni, ki motoriste zvabijo na ceste.

Motoristična sezona se znova začenja v znamenju prvih toplih dni, ki motoriste hitro zvabijo na ceste. A prav ta zgodnjepomladna evforija je lahko varljiva, zato na agenciji za varnost prometa (AVP) opozarjajo, da razmere na cesti v tem času zahtevajo več previdnosti kot sredi sezone. Asfalt je namreč hladen, oprijem slabši, na vozišču pa so pogosto pesek, vlaga in poškodbe po zimi. Lansko leto se bo v zgodovino zapisalo kot eno najbolj tragičnih za motoriste na Slovenskem, saj je življenje izgubilo kar 26 voznikov motornih koles, kar je še enkrat več kot leto prej. Skrb vzbuja tudi ugotovitev stroke, da so več kot polovico teh nesreč povzročili motoristi sami. Zato naj bo začetek nove sezone priložnost za resen razmislek. Ne le o hitrosti, temveč o lastni pripravljenosti. »Po zimskem premoru sta telesna in psihična kondicija slabši, reakcijski čas daljši. Zato naj bo začetek sezone postopen,« opozarjajo na AVP. Motorist naj najprej poišče pravi občutek, ne pa takoj največje hitrosti.

Motoristična vožnja ostaja tudi čustvena izkušnja.

Kako (ne)varno vozijo slovenski motoristi, razkrivajo tudi podatki aplikacije drajv Zavarovalnice Triglav. Kot so povedali, jo uporablja približno 3000 motoristov, ki so v zadnjih štirih letih z njo opravili več kot 400.000 voženj in prevozili več kot deset milijonov kilometrov. Analiza podatkov kaže, da so vozniki v povprečju varni – povprečna ocena vožnje je od 97 od 100. »Z analitiko lahko bolje razumemo, kje prihaja do tveganih dogodkov in zakaj. Odseki, na katerih zaznavamo največ prekoračitev hitrosti, sunkovitih pospeševanj, sunkovitih zaviranj oziroma sunkovite vožnje v ovinkih, sovpadajo z lokacijami (hujših) prometnih nesreč motoristov,« pravi Boštjan Kop, vodja razvoja aplikacije drajv na Zavarovalnici Triglav, in dodaja, da so takšni vpogledi ključni za izboljšanje varnosti na cestah. Zato so ti podatki javno dostopni tudi na drajv zemljevidu.

Kamor gledaš, tja boš zapeljal

»Eno najpomembnejših pravil varne vožnje je v enostavnem sporočilu, da tja, kamor gledaš, tja boš tudi zapeljal. Če gledamo podatke, lahko v njih vidimo napoved novih nesreč – ali pa priložnost, da jih preprečimo,« poudarja motoristični inštruktor, razvojnik in raziskovalec trajnostne mobilnosti Andrej Brglez. Po njegovem je razlika med nevarnostjo za nesrečo in priložnostjo, da jo preprečimo, odvisna od tega, ali motorist podatke uporabi kot opozorilo ali pa jih vzame zgolj kot statistiko.

Pred prvo vožnjo po zimi je nujen temeljit pregled motocikla.

Podobno razmišlja Jan Jolič, kontrolor zračnega prometa in dolgoletni motorist, ki opozarja, da je varnost vedno rezultat zavestnega spremljanja okolice. »Na motorju ne odloča občutek, ampak zavedanje, kaj se bo zgodilo nekaj sekund naprej,« pravi. Orodja, kot je drajv, po njegovih besedah omogočajo prav to – vpogled v lastne napake, še preden postanejo usodne. Motoristična vožnja ostaja tudi čustvena izkušnja. Kot je povedala motoristka Tara Zupančič, je občutek svobode tisto, kar motoriste znova in znova vrača na cesto. »Prav zato moramo razumeti, kako hitro se lahko ta svoboda spremeni v nevarnost,« opozarja.

Pomembna zbranost

Zbrani podatki razkrivajo tudi zanimive razlike med starostnimi skupinami. Najbolj dinamično vozijo mladi med 20. in 24. letom, presenetljivo pa se med bolj tveganimi znajdejo tudi vozniki, stari od 70 do 74 let. Nasprotno najmlajši in starejši od 65 let izstopajo po večjem spoštovanju omejitev hitrosti. Izkušnje torej niso vedno zagotovilo za varnost – pomembnejša je zbranost. Na AVP ob začetku sezone poudarjajo še en pogosto spregledan vidik: pripravo motocikla in motorista. Pred prvo vožnjo sta nujna temeljit pregled motorja, od zavor in tekočin do verige in svetil, ter preverjanje pnevmatik, ki so edini stik s cestiščem. Spomladi je njihova učinkovitost zaradi nizkih temperatur pogosto slabša, kar lahko usodno vpliva na oprijem v ovinkih.

Brezplačne delavnice

Družba Dars bo tudi letos v sodelovanju z AVP in policijo organizirala štiri brezplačne treninge varne vožnje za voznike enoslednih motornih koles. Delavnice – prva bo že 28. marca v avtocestni bazi Kozina – so zasnovane praktično, zajemajo pa osvežitev temeljnih vozniških veščin, pravilno tehniko zaviranja in vožnje skozi ovinke, prepoznavanje nevarnih situacij na avtocestah in regionalnih cestah ter nasvete policistov in izkušenih inštruktorjev.

Enako pomembna je zaščitna oprema. Svetlejša oblačila z odsevnimi elementi lahko bistveno izboljšajo vidnost, kar je v prometu, kjer vozniki avtomobilov motoriste pogosto spregledajo, ključnega pomena. Ni naključje, da se ob začetku sezone vrstijo preventivni dogodki in treningi varne vožnje. Ti niso namenjeni le začetnikom, temveč tudi izkušenim motoristom, ki želijo obnoviti znanje in izboljšati nadzor nad vozilom. Na AVP poudarjajo, da gre pogosto za osvežitev osnov, ki v kritičnih trenutkih odločajo o izidu.

