OGREVANJE

Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Plinski kotel je majhen, tih in izjemno zmogljiv. FOTO: GIZ DZP

Zanesljiva toplota tudi v najhujšem mrazu FOTO: GIZ DZP

FOTO: Shutterstock
 12. 1. 2026 | 13:26
Ko temperature v zimskih mesecih padejo globoko pod ničlo, hitro postane jasno, katera rešitev za ogrevanje naših bivanjskih prostorov je optimalna in katera ima določene omejitve glede stroškov in udobnosti. Številni odjemalci plina iz omrežja potrjujejo, da se ravno v najbolj mrzlih dneh ogrevanje s plinom izkazuje kot ena najbolj zanesljivih, učinkovitih in preverjenih možnosti za ogrevanje domov in tudi večjih objektov.

Zakaj je plin v ekstremnem mrazu tako zanesljiv energent

Plinski sistemi so zasnovani za delovanje v ekstremnih razmerah. Ne glede na to, ali je zunaj hud mraz ali dolgotrajno nizke temperature, sodobni plinski kotli zagotavljajo stabilno in stalno ogrevanje, ker njihovo delovanje ni odvisno od zunanjih temperatur, energije sonca ali razpoložljive električne moči v omrežju. Ko najbolj potrebujemo toploto, nam jo bo plin iz omrežja tudi zagotavljal, nemoteno in brez neprijetnih presenečenj.

Plinski kondenzacijski kotel zagotavlja polno nazivno moč in visok izkoristek tudi pri najnižjih zunanjih temperaturah. Plinski kotli so dovolj zmogljivi, da ne potrebujejo dodatnih električnih grelcev, ki so energijsko zelo potratni. Plinski sistem nima zunanje enote, izpostavljene vlagi in zmrzali, zato ni potrebe po ciklih odtajevanja. S tem so obratovalni stroški stabilni in predvidljivi, tudi v najhladnejših zimskih dneh.

Pomembna prednost ogrevanja s plinom je tudi ta, da nam je toplota takoj na voljo. Plinski kotli namreč hitro dosežejo želeno temperaturo in jo učinkovito vzdržujejo, kar je še posebej pomembno v jutranjih urah ali ob nenadnih ohladitvah. Vse to omogoča uporabnikom večje bivalno udobje.

Zanesljiva in nemotena oskrba s plinom

Plinsko omrežje v Sloveniji je stabilno, zanesljivo in zgrajeno za vršne obremenitve, ki se pojavljajo prav v hudih zimskih razmerah. Distribucijski sistemi so dimenzionirani tako, da lahko brez težav oskrbujejo odjemalce tudi takrat, ko je poraba največja. To pomeni, da je uporabnikom energija vedno na voljo.

Prava vrednost ogrevalnega sistema se izkaže, ko so temperature najnižje

V času, ko sta energetska varnost in zanesljivost vse bolj pomembni, je plin iz omrežja rešitev, ki združuje preverjeno tehnologijo, visoko zanesljivost, udobje in predvsem natančen nadzor nad porabo.

Toda plin iz omrežja ni zanesljiva rešitev le za danes, temveč tudi za prihodnja desetletja. Plinovodno omrežje omogoča postopno vključevanje obnovljivih plinov, kot je biometan, ki se proizvaja iz lokalnih virov in ima enake lastnosti kot zemeljski plin. Obstoječi plinski sistemi in kotli lahko na biometan delujejo brez sprememb, uporabnikom pa še naprej zagotavljajo enako raven udobja, zanesljivosti in toplote tudi v najhladnejših zimskih dneh.

Ni naključje, da številna gospodinjstva v Sloveniji in po vsej Evropi tudi danes najbolj zaupajo ogrevanju s plinom iz omrežja in zato plin iz omrežja ostaja najpogostejši vir ogrevanja evropskih gospodinjstev.

Več informacij o prednostih plina iz omrežja in postopku priklopa: www.zemeljski-plin.si

Naročnik oglasne vsebine je GIZ DZP

