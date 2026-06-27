Zamrznili bi priznanje Palestine, Golob: Umirite se, Janez Janša

Premier Janez Janša je v intervjuju za izraelski časnik Israel Hayom napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in obnovitev odnosov z Izraelom, ki jih je prejšnja vlada po njegovi oceni pripeljala na »zgodovinsko najnižjo raven«. Dejal je tudi, da bo vladajoča koalicija zamrznila priznanje Palestine. »Leva vlada, ki je v zadnjih letih vladala v Sloveniji, je v nasprotju s slovensko zakonodajo priznala palestinsko državo,« je dejal Janša po pisanju časnika. »Mi bomo spoštovali zakon in zamrznili njihovo nezakonito odločitev. To smo postavili kot pogoj za našo udeležbo v koalicijskih pogajanjih in vsi so se s tem strinjali,« je dodal. Pojasnil je, kako namerava obnoviti odnose med državama, eden od njegovih načrtov po pisanju časnika pa vključuje selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem.

Slovenija bi veleposlaništvo v Jeruzalem preselila kot prva članica Evropske unije. V tem mestu ima sicer veleposlaništva le peščica držav - ZDA, Kosovo, Gvatemala, Honduras, Paragvaj in Papua Nova Gvineja.

»Izrael je strateški partner, ker prispeva k regionalni stabilnosti in boju proti terorizmu,« je v intervjuju še dejal Janša in Izrael označil tudi za demokratično partnerico ter zgled na številnih področjih, vključno s tehnološkimi inovacijami, podjetništvom, znanstvenimi raziskavami, kriznim upravljanjem in nacionalno varnostjo. Menil je še, da se Slovenija in Izrael soočata s številnimi enakimi izzivi - terorizmom, ekstremizmom, erozijo nacionalne identitete in naraščajočimi geopolitičnimi pritiski. »Namesto da se med seboj oddaljujeta, morata okrepiti sodelovanje. Izrael ni problem Evrope; je eden njenih najpomembnejših zaveznikov,« je dejal.

Priznanje je eden ključnih predpogojev za mir

Na njegove navedbe pa se je danes odzval nekdanji premier Rober Golob. »Umirite se, Janez Janša,« je Golob me drugim zapisal na družbenih omrežjih. Pojasnil je, da je priznanje Palestine pomenilo priznanje osnovne pravice do samoodločbe, ki je, kot je zapisal, »v slovenskem DNK«. Poleg tega je priznanje Palestine eden ključnih predpogojev za mir in sobivanje tako Izraelcev kot Palestincev, je prepričan Golob. Slovenija je Palestino priznala junija 2024.

V objavi na družbenih omrežjih je predsednik stranke Gibanje Svoboda dodal, da je prejšnja vlada dosledno zagovarjala prekinitev spopadov, pa tudi varnost in obstoj Izraela skozi rešitev dveh držav. Dodal je, da gre za večinska stališča mednarodne skupnosti. »Dolgoletno stališče EU je, da je Jeruzalem prihodnja skupna prestolnica Izraela in Palestine, temelječa na končni rešitvi z neposrednimi pogajanji. Zato so diplomatska predstavništva držav članic EU in velike večine mednarodne skupnosti v Tel Avivu,« je še pojasnil Golob in komentiral še Janšev opis prejšnje vlade kot nore: »Kaj je bilo v mednarodno priznanih stališčih prejšnje vlade norega, ve samo Janez Janša.«

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