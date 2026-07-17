Koalicija pljunila v roke, obetajo se premiki v zdravstvu, med prioritetami tudi sprememba zakona o RTV

Na prvem vrhu koalicije so člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci začrtali projekte, ki jih bodo izpeljali do konca tega leta. Po informacijah STA bo precej časa vzelo implementiranje evropskih direktiv, sledi rebalans proračuna, koalicija pa ima precej načrtov tudi na področju zdravstva, kulture in infrastrukture. Precej kritik prejšnje vlade Roberta Goloba so v vrstah NSi in SLS nanizali že ob prihodu na vrh, češ da je ta pustila »katastrofalno stanje« na ministrstvih, tako na projektih in na področju financ. Po informacijah STA so tudi na sestanku koalicije ugotovili, da bo prvih nekaj mesecev precej časa vzelo implementiranje evropskih direktiv, predvsem na področjih, kjer naj bi Slovenija zamujala in ji zato grozijo kazni.

Kot je še izvedela STA, je koalicija na današnjem vrhu začrtala precej projektov na področju zdravstva, kjer si bodo predvsem prizadevali za večjo aktivnost Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Na področju infrastrukture bodo aktivnosti usmerili v pospešitev obstoječih projektov, izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne in tretjega pasu na avtocestah. Med pomembnejšimi je tudi področje kulture, kjer sta med prioritetnimi nalogami spremembi zakonov o medijih in Radioteleviziji Slovenija (RTVS). Dogovorili so se tudi o protokolu učinkovite koordinacije med vlado in DZ ter začrtali plan dela, je izvedela STA. Posamezni ministri so predstavili prioritete po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh.

Priprave tudi na referendumsko jesen

Že v četrtek so svoje načrte do konca leta razkrili na nekaterih ministrstvih. Za ministrstvu za okolje in prostor je tako ključna digitalizacija okoljskih postopkov, uskladitev podnebnega zakona z evropskimi pravili, podaljšanje rokov občinam za sprejetje prostorskih planov, na stanovanjskem področju pa učinkovitejše črpanje evropskih sredstev. Med osrednjimi prioritetami ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve je področje dolgotrajne oskrbe in osebne asistence. Predvsem ukinitev plačevanja prispevka za upokojence in pospešitev postopkov za izdajo odločb. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je izpostavilo pripravo zakonodaje za ustanovitev pokrajin.

Sicer pa so v koaliciji po informacijah STA pripravljeni tudi na referendumsko jesen. Obeta se namreč referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, o dopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije pa mora najprej presoditi ustavno sodišče.