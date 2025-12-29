  • Delo d.o.o.
NOVELA

Koalicija spet posegla v policijski zakon: veljala bodo strožja pravila

Gre za že četrti poseg v ta zakon v mandatu aktualne vladne koalicije.
Simbolična fotografija. FOTO: Ljubo Vukelič, Delo
FOTO: Ljubo Vukelič, Delo
N. P.
 29. 12. 2025 | 21:08
2:02
A+A-

Poslanci Svobode, SD in Levice so 29. decembra v parlamentarni postopek vložili novo spremembo zakona o organiziranosti in delu v policiji. Jedro predloga je ločena ureditev dela prek polnega delovnega časa za policiste pri posebej zahtevnih in tveganih nalogah – našteli so varovanje določenih oseb, prikrite preiskovalne ukrepe, zaščito prič in protiteroristične naloge. Koalicija želi, da bi se pri takih nalogah lahko drugače določili odmori, počitki in najdaljši tedenski delovni čas. To bi uredili s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, tudi mimo običajnih omejitev splošne delovnopravne zakonodaje. Predlagatelji pravijo, da policija na teh področjih potrebuje več časovne prožnosti in možnost neprekinjenega dela.

Novela se dotika tudi službenih stanovanj po upokojitvi. Upokojenim policistom z najmanj 34 leti delovne dobe v policiji, ki imajo dalj časa urejeno najemno razmerje, bi omogočili podaljšanje pogodb pod enakimi pogoji. Koalicija to utemeljuje s socialno varnostjo in preprečevanjem neupravičene uporabe stanovanj. Spremembe prinašajo še natančnejša pravila glede preverjanja psihofizične sposobnosti policistov, tako na ravni organizacijskih enot kot posameznih delovnih mest, ter dodatna pojasnila, katera zdravstvena stanja lahko vplivajo na opravljanje nalog.

Ob tem koalicija znova podaljšuje rok za pridobitev višje strokovne izobrazbe za policiste na delovnih mestih v VI. tarifnem razredu – tokrat do 1. januarja 2027. Do takrat bi jim omogočili pridobitev izobrazbe, hkrati pa bi lahko napredovali, kot da zahtevano izobrazbo že imajo. Koalicija predlaga obravnavo po skrajšanem postopku. Gre za že četrti poseg v ta zakon v mandatu aktualne vladne koalicije.

