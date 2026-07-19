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Koalicija za trajnostno prometno politiko gradnji nasprotuje: garažna hiša razburja Krvavec (FOTO)

Cerkljanski župan pravi, da je cilj zaščita vodnih virov.
Lastnice zemljišč na Krvavcu so tudi planšarske skupnosti. Foto: Janez Kuhar

Lastnice zemljišč na Krvavcu so tudi planšarske skupnosti. Foto: Janez Kuhar

Tako naj bi bila videti parkirna hiša na planini Jezerca. Vizualizacijo je na podlagi trenutno dostopnih podatkov pripravila koalicija za trajnostno prometno politiko. Foto: arhiv KTPP

Tako naj bi bila videti parkirna hiša na planini Jezerca. Vizualizacijo je na podlagi trenutno dostopnih podatkov pripravila koalicija za trajnostno prometno politiko. Foto: arhiv KTPP

Župan občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj. Foto: Janez Kuhar

Župan občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj. Foto: Janez Kuhar

Lastnice zemljišč na Krvavcu so tudi planšarske skupnosti. Foto: Janez Kuhar
Tako naj bi bila videti parkirna hiša na planini Jezerca. Vizualizacijo je na podlagi trenutno dostopnih podatkov pripravila koalicija za trajnostno prometno politiko. Foto: arhiv KTPP
Župan občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj. Foto: Janez Kuhar
Maja Grgič
 19. 7. 2026 | 05:58
5:25
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Pašna skupnost Jezerca in občina Cerklje na Gorenjskem na planini Jezerca na Krvavcu načrtujeta gradnjo garažne hiše z več kot 700 parkirnimi prostori. Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP) temu nasprotuje in opozarja, da je načrt v nasprotju z alpsko konvencijo, pa tudi cilji, ki si jih je občina Cerklje na Gorenjskem zastavila v prometni strategiji. Do predlagane ureditve sta zadržana tudi upravljavec smučišča RTC Krvavec in planinska zveza. Na občini odgovarjajo, da je cilj tega projekta zaščita vodnih virov na območju Krvavca.

Župan Cerkelj na Gorenjskem Franc Čebulj je za Delo pojasnil, da je gradnja garažne hiše eden od ukrepov za zaščito vodnih virov na območju Krvavca, drug pa prenova kanalizacije, ki že poteka. Dodal je, da bi z gradnjo garažne hiše na planini Jezerca ustavili promet od plačljive zapornice do zgornje postaje žičnice in še višje, kamor se je zdaj mogoče zapeljati z avtom. »Da bo to območje spet namenjeno planinam,« je dejal župan. Zdaj je po njegovih besedah nad vodnim virom 250 parkirišč. Projekt naj bi bil skupaj vreden 20 milijonov evrov.

Najvišja garažna hiša

KTPP poudarja, da iz javno dostopnega gradiva ni razvidno, da bi bila za načrtovano garažno hišo izdelana celovita študija dejanskih potreb, prometnih vplivov ali alternativnih rešitev, ki bi zmanjšale odvisnost območja od osebnih vozil. Menijo, da bi načrtovana kapaciteta z več kot 700 mesti presegla številne primerljive garažne hiše in postala najvišje ležeča garažna hiša v Sloveniji na 1400 metrih nadmorske višine.

KTPP predlaga, da se postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) v trenutni obliki zaustavi, dokler ne bodo izdelane neodvisne strokovne podlage o prometni smotrnosti, vplivih na okolje, naravo in vodne vire ter dokler ne bodo celovito preverjene trajnostne alternative.

Tako naj bi bila videti parkirna hiša na planini Jezerca. Vizualizacijo je na podlagi trenutno dostopnih podatkov pripravila koalicija za trajnostno prometno politiko. Foto: arhiv KTPP
Tako naj bi bila videti parkirna hiša na planini Jezerca. Vizualizacijo je na podlagi trenutno dostopnih podatkov pripravila koalicija za trajnostno prometno politiko. Foto: arhiv KTPP

V nasprotju z lastnimi cilji

»Medtem ko lokalne skupnosti drugje po Alpah izvajajo ukrepe za zaščito narave in zmanjševanje prometa v občutljivem gorskem svetu, pašna skupnost Jezerca in občina Cerklje na Gorenjskem na Krvavcu načrtujeta gradnjo garažne hiše. Podrobno smo preučili projektno dokumentacijo in menimo, da razlogi za gradnjo garaže, ki bo po kapacitetah večja kot PH Kongresni trg v središču Ljubljane, niso utemeljeni,« meni Katarina Žemlja iz organizacije Cipra Slovenija, ki koordinira KTPP.

KTPP opozarja, da je gradnja garažne hiše pripravljena brez ustreznih strokovnih podlag in da je celo v nasprotju z razvojnimi cilji, ki si jih je zastavila občina Cerklje na Gorenjskem. Občinska celostna prometna strategija (OCPS) namreč predvideva povečanje deleža javnega prevoza, med drugim z novo linijo P + R do Krvavca in avtobusno povezavo do žičnice.

Tudi v strategiji trajnostnega razvoja občine 2021–2030 je navedeno zmanjševanje odvisnosti od osebnega avtomobila, razvoj trajnostnega turizma in ohranjanje narave kot prednostne usmeritve. Predlog OPPN za garažno hišo po oceni koalicije teh usmeritev ne upošteva, saj kot glavno rešitev dostopa do Krvavca predvideva povečanje parkirnih kapacitet, ne celostnega upravljanja mobilnosti.

Kršenje alpske konvencije

Poleg tega občina Cerklje na Gorenjskem leži na območju alpske konvencije, ki je kot ratificirana mednarodna pogodba zavezujoča tudi za lokalne skupnosti, dodajajo v KTPP in opozarjajo, da gradnja garažne hiše na Jezercih ne kaže skladnosti s protokoli konvencije, ki od velikih posegov v alpski prostor zahtevajo presojo smotrnosti, vplivov na okolje in preveritev trajnostnih alternativ namesto povečanja parkirnih kapacitet za osebna vozila.

Predlagani rešitvi po navedbah KTPP nasprotuje tudi upravljavec smučišča RTC Krvavec, ki se javno zavzema za razvoj trajnostnih oblik dostopa in izboljšanje javnega prevoza. Pri RTC Krvavec pravijo, da v ta projekt niso vključeni. Strinjajo se, da bi bilo treba promet na planini Jezerca urediti, sprašujejo pa se, ali je gradnja tako velike garažne hiše rešitev.

Župan občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj. Foto: Janez Kuhar
Župan občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj. Foto: Janez Kuhar

PZS: Ne podpiramo povečanja števila vozil

Kot je navedla koalicija, je do projekta gradnje garažne hiše kritična tudi planinska zveza (PZS), ki opozarja na obremenitve visokogorskega prostora. »PZS si je za eno od dolgoročnih usmeritev zastavila akcijo Peš iz dolin do višin. Nagovarjamo tako člane kot širšo javnost k uporabi javnega potniškega prometa za dostop do gora in uporabi izhodiščnih točk v dolinah za doživetje gora. Ne podpiramo aktivnosti za povečanje dostopa vozil na motorni pogon na osrednja gorska območja.«

KTPP je bila kritična tudi do mnenja zavoda za varstvo narave ter soglasja ministrstva za okolje in prostor (prejšnje ministrstvo za naravne vire in prostor), da presoja sprejemljivosti vplivov na varovana območja ni potrebna. Mnenje se po njihovih navedbah opira na 17 let staro okoljsko poročilo iz leta 2009, čeprav sta se od takrat obisk Krvavca in s tem prometna obremenitev bistveno povečala. KTPP opozarja, da območje garažne hiše leži na meji vodovarstvenega območja, ki po javnih navedbah cerkljanskega župana oskrbuje okoli 35.000 prebivalcev s pitno vodo, zato bi bilo pred sprejetjem akta treba izdelati ustrezne hidrogeološke podlage.

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