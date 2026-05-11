Koalicijska pogodba tik pred uskladitvijo, Janša: Računamo, da bomo končali ta teden

Predsednik SDS Janez Janša je danes v državnem zboru potrdil, da je koalicijska pogodba tik pred dokončno uskladitvijo, usklajena naj bi bila 95-odstotno, zato Janša računa, da bo zadeva končana še ta teden. O podrobnostih predsednik za zdaj še največje opozicijske stranke še ni želel razpravljati, prav tako o podrobnostih za zdaj še molčijo predstavniki drugih strank, ki so se pogovorov udeleževale, torej NSi, SLS, Fokus in Demokrati.

Janša je dejal, da je glede koalicijske pogodbe »na mizi še okoli pet odstotkov«. »So tudi nekatere večje, težje stvari,« je priznal. Podpis pogodbe pričakuje, »ko bo ta usklajena«, naslednja faza pa je kadrovski razrez. Ne glede na to, kdaj predlog za mandatarja vloži, nadaljevanje postopka ni možno, dokler se ne izteče 14-dnevni rok, je spomnil. »Ta se izteče naslednji torek,« je dodal. Na vprašanje, kdaj pričakuje, da bo Slovenija imela naslednjo vlado, pa je odgovoril: »Če jo bo imela, so za to postavljeni dokaj jasni zakonski roki.« Meni, da je mogoče, da bi novo vlado dobili v začetku junija. »Bistveno več časa ni,« je dodal.

Ne računajo na nič

Na vprašanje, koliko poslanskih podpisov pričakuje pod koalicijsko kandidaturo ob govoricah o pritiskih na poslance Demokratov in Resnice, pa je odvrnil, da ne računajo na nič. Pričakuje pa toliko podpisov, da bo dovolj za kandidaturo. »Se pravi od strank, ki bodo tako ali drugače podprle koalicijsko pogodbo,« je dodal. SDS, Demokrati in trojček NSi, SLS, Fokus so sicer že uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo nove vlade. V njej, kot kaže, ne bo Resnice, bo pa ta podpirala vlado pri nekaterih vprašanjih. Med drugim bodo njihovi glasovi potrebni za izvolitev mandatarja, saj ta za izvolitev potrebuje 46 glasov.

Spomnimo: izhodišča za koalicijsko pogodbo so iz stranke SDS poslali vsem strankam, ki so podprle spremembe zakona o vladi, torej trojčku NSi, SLS, Fokus, Demokratom in tudi Resnici. Od slednjih so »dobili nek odgovor, da se pač ta izhodišča v zadostni meri ujemajo z njihovim programom«, je dejal Janša. Kljub temu se je Resnica odločila, da bo v opoziciji.