Kočevje postaja mesto muralov: v petih letih 16 velikanskih slikarij na zidovih (FOTO)

Na eni od sten garaž je narisan gozdar in varuh narave Leopold Hufnagl, na drugi kočevski pilot Hans Ramor, spet drugje je na steni skladiščnega prostora ujeta prekrasna pragozdna zver kočuh, tam blizu, na ogromni steni bloka, pa se proti nebu pne čudovito Drevo sobivanja.

Prve umetniške stenske poslikave ali murale je mesto ob Rinži dobilo leta 2022, ko je občina Kočevje sodelovala v mednarodnem UrbAct projektu iPlace. »Partnerja sta bila italijansko mesto Gasseto in nizozemsko Heerlen, kjer z murali, torej z umetniškimi intervencijami, uspešno gradijo urbani javni prostor ali izboljšujejo degradirana območja,« pravi Tanja Repar z občine Kočevje.

Klara Perušek: Hufnaglov objem (2022), garaža v Kajuhovem naselju. FOTO: Simona Fajfar

Po zaključku projekta je zaradi izjemnega odziva ustvarjalcev in tudi prebivalcev občina vsako leto – do letos – objavila razpis, na katerega so se s predlogi umetniških stenskih poslikav javljali ustvarjalci. Med njimi so tudi številni akademski slikarji, pravi Nadja Kovačič, umetnostna zgodovinarka in kustosinja Likovnega salona Kočevje ter članica strokovne komisije: »Merila so znana: delo mora biti izvirno, kakovostno, tematsko se mora navezovati na Kočevsko, biti mora v skladu z okoljem, imeti mora pozitivno sporočilo, prav tako pa morajo avtorji zagotoviti, da bo izvedba dela takšna, kot je bila predstavljena.«

Pred vhodom gimnazije Kočevje so pred kratkim odprli pet novih manjših stenskih poslikav, ki so jih narisali dijaki 3. letnika kočevske gimnazije v okviru interdisciplinarnega tematskega sklopa Umetnost za mlade. Teme so se lotili celostno, s člankom, ki so ga prevedli v angleščino, pripravili so zloženko in tudi vse, kar je potrebno za odprtje. Najbolj vidni pa so novi murali manjših formatov pred vhodom v Gimnazijo in srednjo šolo (GSŠ) Kočevje, ki so interpretacija petih detajlov freske Svoboda ni zlo/boda slikarja Andreja Trobentarja, ki je v avli srednje šole nastala leta 1985. Dijaki in dijakinje so izbrali in predelali motive jegulje s človeškim obrazom, lebdečega človeka, srno, čoln in avtomobil.

»Tako nastaja galerija na prostem,« pravi Kovačičeva, ki ocenjuje, da so vsi kočevski murali zelo kakovostna likovna dela tako po kompoziciji, harmoniji barv kot tudi po vsebini. A pomembno ni le to, da na javnih stavbah in v javnem prostoru nastajajo nova umetniška dela, ki ne samo da dajo novo vsebino sicer praznim stenam, ampak stenske poslikave dajo določenim površinam in območjem, ki so degradirana, novo pozitivno vsebino. Prav tako je pomembno, pravi sogovornica, da v Kočevju teden dni, med nastajanjem murala – običajno je to septembra – biva umetnik.

Dijaki so slike ob odprtju tudi predstavili. FOTO: Simona Fajfar

Je pa res, poudari Kovačičeva, da ni vsaka stena primerna za stensko sliko: »Komisija ima kar težko nalogo, da pravilno umesti sliko v prostor tako, da bo dobro delovalo.« Zato imajo v komisiji različne člane, tudi ljudi iz spomeniškega varstva, ki so na primer za mural v starem jedru Kočevja predpisali barvno lestvico in druge podrobnosti, zaradi katerih je ta stenska poslikava primerno umeščena v ta del mesta.

Na severni fasadi stavbe Trg zbora odposlancev 45 je Almir Tahirović lani naslikal mural, ki ima naslov Povezava človeka, čebele in medu. FOTO: Simona Fajfar

Letos pa javnega poziva ne bo. »Dobrih lokacij nam je začelo zmanjkovati, zato je občina letos pozvala dva umetnika, ki sta v Kočevju že naredila vsak po dva murala, da bosta septembra ustvarjala na dveh zelo dobrih lokacijah,« je pojasnila Tanja Repar. Prva lokacija je Ulica heroja Marinclja 8, kjer je na eni strani bloka Drevo sobivanja, ki ga je narisal Bor Šparemblek; na nasprotni strani bloka bo ustvaril nočno različico drevesa.

Druga lokacija, kjer bo letos nastal mural, je Vrtec Ostržek, kjer bo ustvarjala Klara Perušek, ki je leta 2022 narisala Hufnaglov objem na garaži v Kajuhovem naselju, leta 2023 pa Hansa Ramorja, prvega kočevskega pilota in graditelja letal, na garaži na Tomšičevi ulici.

Marko Šajn je leta 2024 v Podgorski ulici 11c narisal mural Le vkup, le vkup, uboga gmajna. FOTO: Simona Fajfar

Na občini Kočevje drugo leto načrtujejo z razpisom seči prek državnih meja, saj upajo, da se bodo prebivalci Turjaškega naselja strinjali s tem, da stene njihovih blokov popestrijo umetniška dela. Verjetno ne bo težav, saj praktično vsi prebivalci tovrstne intervencije v prostoru razumejo kot nekaj lepega, spodbudnega, pozitivnega. Kočevje pa tako postaja mesto muralov, ki si jih je mogoče ogledati tudi s pomočjo zemljevida, ki je na strani občine Kočevje pod zavihkom Murali.