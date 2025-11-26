GASILEC

Dve prvi mesti in eno tretje za 48-letnega kočevskega gasilca. Dogodek, na katerem se zberejo najbolj pripravljeni gasilci sveta.

Sebastjan Vovko, 48-letni gasilec iz Kočevja in član PGD Stara Cerkev, se je oktobra že devetič udeležil svetovnega prvenstva Firefighter Challenge World Championship v Dallasu. Med 388 tekmovalci iz 20 držav se je znova uvrstil v sam vrh in se domov vrnil z dvema naslovoma svetovnega prvaka. Čeprav je tekmovanje izjemno zahtevno, v njem vidi predvsem priložnost za rast, dokazovanje vztrajnosti in krepitev telesne ter psihične pripravljenosti, ki je v gasilstvu ključnega pomena. Sedem naslovov Tekmovanje v Teksasu je potekalo v vročini, ki jo je dodatno stopnjeval hrapav beton pod nogami. Na ...