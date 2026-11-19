Poslanca Katja Kokot in Aleksander Štorek, ki sta danes, kot smo že poročali, zapustila tako stranko kot poslansko skupino Resnica, sta v skupni izjavi za medije v državnem zboru pojasnila ozadje svoje odločitve. Čeprav konkretnih razlogov za razhod nista želela razkriti, sta poudarila, da sta v stranki prišla do točke, ko nista več našla skupnega jezika, obenem pa sta napovedala konstruktivno sodelovanje s koalicijo.

Kot je v izjavi za javnost pojasnila Kokot, se določena nesoglasja znotraj Resnice vlečejo že več kot leto dni. Odločilni trenutek pa je bil preklic decembrskega kongresa stranke. »Ko je bil ta kongres preklican, je bil to jasen signal, da do sprememb v stranki ne bo prišlo,« je ocenila poslanka. V podrobnosti spora se ni želela spuščati, saj meni, da se »umazanega perila ne pere v javnosti«, te zadeve pa morajo po njenih besedah ostati znotraj hiše, podobno kot v družini ob ločitvi.

Štorek je ob tem dodal, da »ni bilo nič kaj takega hudega« ter da je njun glavni cilj delati za ljudi, ki so ju izvolili. Tudi Kokot je napovedala, da se bo še naprej zavzemala za vse obljube, ki jih je dala pred volitvami in po njih, medije pa pozvala, naj pozornost raje namenijo zakonodaji in težavam ljudi.

Samostojna poslanca, a odprta za sodelovanje

Oba poslanca bosta parlamentarno pot nadaljevala kot samostojna poslanca. Na vprašanje, ali bi se lahko pridružila kateri drugi poslanski skupini, sta odvrnila, da o tem trenutno ne razmišljata. Kokot je sicer razkrila, da ponudbe tako z leve kot z desne prihajajo ves čas, tudi takoj po marčnih volitvah, vendar za zdaj ostajata nepovezana, čeprav ne moreta vedeti, kaj bo prinesla prihodnost.

Glede sodelovanja s koalicijo je Kokot dejala, da si želita konstruktivnega sodelovanja in da bo podprla vsako rešitev, ki bo dobra za ljudi. Čeprav nista del koalicije, je konstruktivno držo napovedala tudi ob vprašanju, ali bi se z njunim odhodom lahko zamajal položaj predsednika Resnice Zorana Stevanovića na čelu državnega zbora.

O samem odzivu Stevanovića, ki je njun odhod na družbenih omrežjih pospremil z zapisom »Zdaj pa samo še navzgor!«, je dejala le, da so se o vsem že predhodno pogovorili. »Te stvari niso nikoli črno-bele, vedno je ogromno sivine, bilo je tudi ogromno pozitivnega, ampak pač v tem trenutku je odločitev taka, kot je,« je sklenila.

Resnica na robu obstoja poslanske skupine

V Resnici so sicer že pred tem sporočili, da njuno odločitev spoštujejo in se jima zahvaljujejo za dosedanje delo. Po sklepu sveta stranke z 11. novembra je poslanska skupina z večino glasov za novo vodjo izbrala Martino Haring, ki je na tem mestu nasledila prav Kokot. Haring je mandat nadomestne poslanke sicer prevzela pred dvema tednoma.

Po izstopu Kokot in Štoreka poslanska skupina Resnice šteje le še tri poslance, kar je zakonski minimum, da sploh lahko še naprej deluje kot samostojna poslanska skupina.