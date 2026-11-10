Kokotova iz Bruslja s sporočilom, ki zadeva tudi Slovenijo: V ozadju so kriminalne mreže!

Poslanka in vodja poslanske skupine Resni.ca Katja Kokot se je iz Bruslja oglasila s sporočilom o boju proti organiziranemu kriminalu. Udeležila se je 19. zasedanja skupine za parlamentarni nadzor Europola, kjer so v ospredju tudi varstvo osebnih podatkov, temeljne pravice državljanov in prihodnost evropskega policijskega sodelovanja.

Katja Kokot, ki je slovensko javnost po vstopu v državni zbor nase opozorila tudi z odmevnimi izjavami o opremi parlamentarnih pisarn, se je tokrat posvetila evropskim varnostnim vprašanjem. Poslanka Resnice je na družbenem omrežju X sporočila, da sodeluje na zasedanju v Bruslju.

»Danes v Bruslju sodelujem na 19. zasedanju skupine za parlamentarni nadzor Europola,« je zapisala Kokotova.

Na dnevnem redu so bili delovanje evropskega policijskega urada Europol, njegovi načrti za obdobje od leta 2027 do 2029 in varstvo temeljnih pravic.

Opozorila na kriminalne mreže, ki ne poznajo meja

Kokotova je poudarila, da so za učinkovit boj proti kriminalu nujni sodelovanje med državami, ustrezen nadzor in zaščita pravic posameznikov. »Kriminalne mreže delujejo čez meje, zato je pomembno učinkovito sodelovanje držav. Ob tem morajo biti pristojnosti Europola pod ustreznim parlamentarnim nadzorom, pravice ljudi pa zaščitene,« je sporočila. Po njenih navedbah so bile na programu drugega dne še razprave o predlaganih spremembah uredbe o Europolu, varstvu podatkov ter sodelovanju v boju proti organiziranemu in finančnemu kriminalu.

Več pristojnosti, a tudi več nadzora?

Europol državam članicam Evropske unije pomaga pri preprečevanju in preiskovanju hudih kaznivih dejanj ter mednarodnega kriminala. Ob razpravah o spremembah njegovih pristojnosti se zato odpira tudi vprašanje, kako zagotoviti ustrezen parlamentarni nadzor in zaščito osebnih podatkov. To področje obravnava tudi predlog nove evropske uredbe o Europolu.