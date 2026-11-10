  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KRIMINAL IN VARNOST

Kokotova iz Bruslja s sporočilom, ki zadeva tudi Slovenijo: V ozadju so kriminalne mreže!

Poslanka in vodja poslanske skupine Resni.ca se je tokrat posvetila evropskim varnostnim vprašanjem.
Katja Kokot. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
Katja Kokot. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
M. U.
 10. 11. 2026 | 14:02
2:15
A+A-

Poslanka in vodja poslanske skupine Resni.ca Katja Kokot se je iz Bruslja oglasila s sporočilom o boju proti organiziranemu kriminalu. Udeležila se je 19. zasedanja skupine za parlamentarni nadzor Europola, kjer so v ospredju tudi varstvo osebnih podatkov, temeljne pravice državljanov in prihodnost evropskega policijskega sodelovanja.

image_alt
Kaj se dogaja v Resni.ci? Katja Kokot spregovorila o dvojnih merilih: »Ne bom tiho!« (VIDEO)

Katja Kokot, ki je slovensko javnost po vstopu v državni zbor nase opozorila tudi z odmevnimi izjavami o opremi parlamentarnih pisarn, se je tokrat posvetila evropskim varnostnim vprašanjem. Poslanka Resnice je na družbenem omrežju X sporočila, da sodeluje na zasedanju v Bruslju.

»Danes v Bruslju sodelujem na 19. zasedanju skupine za parlamentarni nadzor Europola,« je zapisala Kokotova.

Na dnevnem redu so bili delovanje evropskega policijskega urada Europol, njegovi načrti za obdobje od leta 2027 do 2029 in varstvo temeljnih pravic.

Opozorila na kriminalne mreže, ki ne poznajo meja

Kokotova je poudarila, da so za učinkovit boj proti kriminalu nujni sodelovanje med državami, ustrezen nadzor in zaščita pravic posameznikov. »Kriminalne mreže delujejo čez meje, zato je pomembno učinkovito sodelovanje držav. Ob tem morajo biti pristojnosti Europola pod ustreznim parlamentarnim nadzorom, pravice ljudi pa zaščitene,« je sporočila. Po njenih navedbah so bile na programu drugega dne še razprave o predlaganih spremembah uredbe o Europolu, varstvu podatkov ter sodelovanju v boju proti organiziranemu in finančnemu kriminalu.

Več pristojnosti, a tudi več nadzora?

Europol državam članicam Evropske unije pomaga pri preprečevanju in preiskovanju hudih kaznivih dejanj ter mednarodnega kriminala. Ob razpravah o spremembah njegovih pristojnosti se zato odpira tudi vprašanje, kako zagotoviti ustrezen parlamentarni nadzor in zaščito osebnih podatkov. To področje obravnava tudi predlog nove evropske uredbe o Europolu.

 

 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

EuropolSlovenijaBruseljkriminalEvropska unijavarnostpolicijaKatja Kokotorganizirani kriminalResni.ca
ZADNJE NOVICE
14:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

To napako pri kiviju jeseni naredi veliko ljudi

Kivi obiramo še trd, pred mrazom pa ga je treba pravočasno pospraviti. Preverite, kako ga shraniti, da bo zdržal čim dlje.
10. 11. 2026 | 14:00
13:50
Novice  |  Slovenija
KAKI

Prav poseben čas za Strunjančane je, ko z dreves visijo oranžni zakladi (FOTO)

Strunjan bo gostil tradicionalni Praznik kakijev, ki slavi priljubljeni sadež. Njegova zgodovina v tem obmorskem kraju se je začela šele leta 1939.
Janez Mužič10. 11. 2026 | 13:50
13:48
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU MURSKA SOBOTA

Ojoj, kaj je v Pomurju počel 12-letnik! Policisti so mu izmerili kar 90 km/h

O dogodku bodo policisti obvestili tudi pristojni center za socialno delo.
10. 11. 2026 | 13:48
13:05
Novice  |  Slovenija
MEDALJE

Dvanajstletni Lan ponesrečencu oskrbel krvavečo rano (FOTO)

Zato je danes prejel medaljo policije za požrtvovalnost. Med prejemniki medalj policije za hrabrost tudi občana, ki sta policistom sporočala pot pobeglega roparja.
Aleksander Brudar10. 11. 2026 | 13:05
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
PLAVI ORKESTAR SE VRAČA

Slovenija je za Lošo drugi dom (Suzy)

Le redkim skupinam uspe, da jih občinstvo po štirih desetletjih pričaka s takšnim navdušenjem kot Plavi orkestar. Njihovi koncerti so preplet mladostnih spominov, dobro znanih refrenov in glasbenega zanosa, ki ga frontman Saša Lošić očitno še ni izgubil. Prav posebno mesto v njegovi zgodbi ima Slovenija, ki je z leti postala njegov drugi dom.
10. 11. 2026 | 13:00
12:56
Novice  |  Slovenija
ZAKON O VOLILNI PRAVICI IN VOLILNI KAMPANJI

Janša napovedal totalno vojno Niki Kovač? Želijo res prepovedati Inštitut 8. marec? Čaka se odziv aktivistke (VIDEO)

Poslanec Zvone Černač ob opozarja na denar iz tujine, koalicija in Resnica bi tako prepovedali organizirati volilno kampanjo pravnim osebam, financiranim iz tujine.
10. 11. 2026 | 12:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLADKO UDOBJE

Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Kaj pomeni, če vas pokličejo ob treh zjutraj? (video)

NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
10. 11. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBA

Kaj bi se zgodilo, če bi Slovenija ostala brez plina?

Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 14:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NARAVNA SNOV

Skrivnost dolgega življenja: kaj so odkrili pri potomcih stoletnikov?

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOST BIVANJA

Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 14:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEPOZITI

Kaj počne vaš denar, medtem ko čaka?

Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJSKI SKLADI

Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Jeste enako kot prej, kilogramov pa je vse več. Zakaj?

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ODNOSI

Združili moči z prvakom med pijačami

Povezovanje poslovanja na dveh sosednjih trgih, nova partnerstva in naložbe v učinkovitost odpirajo prostor za nadaljnjo rast.
2. 11. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Novice  |  Slovenija
INDUSTRIJSKA MOČ

»Pri nas res sto let za kačami pridemo na plan (video)«

Medtem ko svetovne velesile krepijo proizvodnjo, se evropska industrija spoprijema z visokimi cenami energije in počasnim sprejemanjem ukrepov. Ali Slovenija zaradi zamujenih odločitev izgublja konkurenčnost?
4. 11. 2026 | 07:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Prodaja poskočila za več kot 25 odstotkov. Kaj je skrivnost?

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
10. 11. 2026 | 08:45
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
Novice  |  Slovenija
JEK2

»Na koncu se zna zgoditi, da bomo zadnji dinozavri« (video)

Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
6. 11. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPOVED

Bo JEK2 prinesel cenejšo elektriko? Kaj nas čaka do takrat? (video)

Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
9. 11. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST PODATKOV

Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST

V slovenskih bolnišnicah se pripravljajo na nevaren scenarij

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
MREŽA

Jug Slovenije – raj za posel?

Občina Črnomelj ponuja podjetjem več kot klasično poslovno lokacijo. S svojo lego ob slovensko-hrvaški meji, urejenim poslovnim okoljem, zgodovinskim mestnim jedrom in raznovrstno ponudbo doživetij je prostor za podjetja, ki iščejo možnosti za razvoj, povezovanje, poslovna srečanja ali neformalna druženja zaposlenih.
10. 11. 2026 | 07:47
Promo
Novice  |  Slovenija
KARTICE

Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
9. 11. 2026 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
POSEL

Že 40 let aktivni na Dunaju

BKS Bank podjetjem ponuja finančno moč in znanje mednarodne bančne skupine, ob tem pa ohranja osebni pristop butične banke s sodobnimi digitalnimi storitvami.
2. 11. 2026 | 09:43
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki