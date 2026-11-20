Po odmevnem izstopu dveh poslancev iz stranke Resnica se je oglasil tudi Zmago Jelinčič Plemeniti. Nekdanji dolgoletni poslanec in prvak izvenparlamentarne SNS in nesojeni županski kandidat ni skoparil s pohvalami na račun Katje Kokot, ki jo je označil za izjemno sposobno političarko. Precej manj prijaznih besed pa je imel za tiste, ki so ostali v stranki Zorana Stevanovića. Kokotova se mu je za podporo zahvalila in dodala modro srce.

»Parlamentarna stranka Resnica je izgubila svojo najboljšo, najbolj udarno pest, ki je delovala v državnem zboru,« je dogajanje komentiral Zmago Jelinčič Plemeniti. Ob tem je poudaril, da je Katja Kokot zapustila Resnico in bo politično pot nadaljevala samostojno. A pri tem se ni ustavil. Nekdanji poslanec je na račun Kokotove nanizal celo vrsto pohval, medtem ko je njenim nekdanjim strankarskim kolegom namenil ostro kritiko. »Kakšen idiotizem pri določenih ljudeh. Kako shizofreno je tolči po vlečnem konju, to so pokazali v Resnici,« je bil neposreden.

Po njegovih besedah nekateri v stranki očitno ne razumejo sposobnosti poslanke, ki jih po njegovem mnenju močno presega. »Ženska je pametna, eksaktna, točna, in kaj ji je najbolj pomembno? Slovenska država, Slovenci in slovenstvo,« je poudaril Jelinčič.

FOTO: Zaslonski Posnetek

Nekdanjim kolegom Kokotove predlagal kar sladoled

Jelinčič je nato udaril še ostreje. »Zato vsa čast Katji Kokot,« je dejal, preostalim članom Resnice pa očital, da se sploh ne zavedajo, kaj so izgubili. Njegova kritika se je končala s posebej zajedljivo pripombo o inteligenci tistih, ki ostajajo v stranki. Dejal je, naj »tistih 80 točk inteligenčnega kvocienta, ki ga imajo vsi skupaj, porabijo zato, da gredo skupaj na sladoled«. Dodal je še, da jim bo pozimi ta še bolj prijal.

In kako se je na tako odločno podporo odzvala Katja Kokot? Z besedami ni pretiravala. Jelinčiču je odgovorila s kratkim »Hvala« in dodala simbol modrega srca.

Katje Kokot in Aleksander Štorek sta izstopila iz poslanske skupine Resnica. FOTO: Tine Eržen/Sta

Spomnimo, Resnico sta v četrtek, 19. novembra, zapustila Katja Kokot in Aleksander Štorek, ki bosta delo v državnem zboru nadaljevala kot nepovezana poslanca. Stranka, ki je na marčnih parlamentarnih volitvah osvojila pet poslanskih mandatov, ima zdaj le še tri poslance. V poslanski skupini tako ostajajo Zoran Stevanović, Nedeljko Todorović in Martina Haring, ki je pred prevzela vodenje poslanske skupine prav namesto Kokotove. Trije poslanci so sicer najmanjše število, ki še omogoča obstoj samostojne poslanske skupine.

Predsednik Resnice in državnega zbora Zoran Stevanović se je na izgubo dveh poslancev odzval s presenetljivo optimističnim sporočilom. Na Facebooku je zapisal: »Zdaj pa samo še navzgor! Moč ljudem!« Objavi je dodal tudi vijolična srca in simbol dvignjene pesti.

Odhod Kokotove in Štoreka sicer ni prišel povsem brez opozorilnih znakov. Kot je pojasnila Kokotova, so se nekatera nesoglasja v stranki vlekla že več kot leto dni. Preklic za december načrtovanega kongresa pa je bil zanjo jasen signal, da do želenih sprememb ne bo prišlo. Kokotova in Štorek sta sicer poudarila, da si ne želita javnega obračunavanja z nekdanjimi strankarskimi kolegi in da nameravata še naprej delovati v dobro ljudi, ki so ju izvolili.