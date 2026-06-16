Kokrica žaluje: »Hvala, Tomaž. Za vedno si v naših srcih.« (FOTO)

Iz Turističnega društva Kokrica so sporočili žalostno vest, da se je minulo nedeljo poslovil njihov predsednik Tomaž Pivk. Poznajo ga tudi ljubitelji narodnozabavne glasbe, saj je bil odličen harmonikar ter član leta 2020 ustanovljenega ansambla Pozdrav. »Tomaž je bil človek, ki je znal povezovati ljudi, širiti dobro voljo, navduševati za skupne projekte in s svojim delom pustiti neizbrisen pečat v našem kraju. Za njim ostajajo številni dogodki, neštete ure prostovoljnega dela, predvsem pa dragoceni spomini, prijateljstva in trenutki, ki smo jih z njim delili,« so prijatelju v spomin zapisali pri Turističnem društvu Kokrica.

»Čeprav nas njegovo prezgodnje slovo navdaja z žalostjo, želimo ob spominu nanj praznovati bogato življenje, ki ga je živel, in dobroto, ki jo je nesebično delil med nas. Hvaležni smo za vse nasmehe, zgodbe, ideje, pomoč in energijo, ki jo je prinašal v našo skupnost,« so dodali in vse, ki bi se od Tomaža radi poslovili in se mu zahvalili za skupne trenutke, povabili, da to storijo v sredo od 9. ure dalje v poslovilni vežici na Kokrici. Čustven zapis, poln bolečine, a tudi neizmerne ljubezni so zaključili z iskreno zahvalo: »Dragi Tomaž, hvala za vse, kar si storil za Kokrico, za naše društvo in za ljudi okoli sebe. Hvala za tvojo dobro voljo, srčnost, modrost in prijateljstvo. Tvoje delo ostaja med nami. Ostaja v dogodkih, ki si jih soustvarjal, v ljudeh, ki si jih povezoval, in v spominih, ki jih bomo nosili s seboj. Za vedno boš ostal v naših srcih.«