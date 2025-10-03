V Ljubljani nepregledna kolona, hupanje, jezni potniki: izvedeli smo, kaj se je zgodilo (VIDEO)

V prestolnici je v sredo, 1. oktobra, popoldan, prišlo do kolapsa mestnega potniškega prometa v samem središču mesta, in sicer na Slovenski cesti. Le-ta je sicer zaprta za ostali promet, a vseeno so avtobusi stali v nepregledni koloni. So kriva dela na Dunajski cesti, ali kaj drugega?

Jezni prebivalci so se na družbenih omrežjih spraševali, zakaj je nastala takšna kolona in ali so, glede na datum, krivi študentje.

»Človek bi mislil, da gre za prestolnico s pet milijoni ljudi ...«

»A niso prepovedali vožnje po tej cesti, pa vidimo nepregledno množico parkiranih avtobusov.«

»Kakšen avto manj spustiti v Ljubljano pa bo javni promet deloval. Uporaba P+R in vlaka. 1.10. pa so dodali svoje še študentje, ki se vozijo na študiji z avtom.«

Odgovor vodilnih

Mojca Mohar, LPP-jeva strokovna sodelavka za stike z javnostmi, nam je pojasnila, da ne gre za vsakodnevno težavo, temveč za posledico povečanega prometa in cestnih del v bližini podvoza pri Tivolski. Največji zamaški nastanejo pri križišču Tivolska–Slovenska–Trg OF–Dunajska, kjer vozniki pogosto zapeljejo v križišče, čeprav ga ne morejo zapustiti. Ko križišče zaprejo, promet obstane in avtobusi obtičijo v koloni.

Podobne težave so tudi na Gosposvetski, kjer nepremišljeno zapeljevanje blokira javni promet. »Če bi vozniki spoštovali pravila in čakali pred križiščem, bi bil čas potovanja za vse bistveno krajši,« je bila jasna.

Poleg zapor so torej glavni krivec za dolge kolone prav kršitve voznikov. Na terenu so sicer vsak dan prisotni redarji in policisti, promet pa sproti spremljajo tudi pri LPP.

Preberite še: