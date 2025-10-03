  • Delo d.o.o.
PRESTOLNICA

V Ljubljani nepregledna kolona, hupanje, jezni potniki: izvedeli smo, kaj se je zgodilo (VIDEO)

Kaj se je zgodilo, da so avtobusi stali v nepregledni koloni na Slovenski cesti, smo vprašali odgovorne.
Fotografija je simbolična.  FOTO: Aleš Černivec
Fotografija je simbolična.  FOTO: Aleš Černivec
A. G.
 3. 10. 2025 | 17:02
2:06
A+A-

V prestolnici je v sredo, 1. oktobra, popoldan, prišlo do kolapsa mestnega potniškega prometa v samem središču mesta, in sicer na Slovenski cesti. Le-ta je sicer zaprta za ostali promet, a vseeno so avtobusi stali v nepregledni koloni. So kriva dela na Dunajski cesti, ali kaj drugega?

Jezni prebivalci so se na družbenih omrežjih spraševali, zakaj je nastala takšna kolona in ali so, glede na datum, krivi študentje.

»Človek bi mislil, da gre za prestolnico s pet milijoni ljudi ...«

»A niso prepovedali vožnje po tej cesti, pa vidimo nepregledno množico parkiranih avtobusov.«

»Kakšen avto manj spustiti v Ljubljano pa bo javni promet deloval. Uporaba P+R in vlaka. 1.10. pa so dodali svoje še študentje, ki se vozijo na študiji z avtom.«

Odgovor vodilnih

Mojca Mohar, LPP-jeva strokovna sodelavka za stike z javnostmi, nam je pojasnila, da ne gre za vsakodnevno težavo, temveč za posledico povečanega prometa in cestnih del v bližini podvoza pri Tivolski. Največji zamaški nastanejo pri križišču Tivolska–Slovenska–Trg OF–Dunajska, kjer vozniki pogosto zapeljejo v križišče, čeprav ga ne morejo zapustiti. Ko križišče zaprejo, promet obstane in avtobusi obtičijo v koloni.

Podobne težave so tudi na Gosposvetski, kjer nepremišljeno zapeljevanje blokira javni promet. »Če bi vozniki spoštovali pravila in čakali pred križiščem, bi bil čas potovanja za vse bistveno krajši,« je bila jasna.

Poleg zapor so torej glavni krivec za dolge kolone prav kršitve voznikov. Na terenu so sicer vsak dan prisotni redarji in policisti, promet pa sproti spremljajo tudi pri LPP.

ZADNJE NOVICE
17:00
Bulvar  |  Suzy
ASTRO

Kažipot planetov: teden zaključevanja, ljubezenskih isker in srečnih priložnosti (Suzy)

V resnici bi bilo bolje, da s pomembnimi projekti še malo počakamo, saj je polna luna v ovnu, 6. 10., namenjena zaključevanju odprtih zadev, ne začenjanju česa novega.
3. 10. 2025 | 17:00
16:44
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZARADI PARKIRANJA

Huda drama v Kopru: najprej nanjo kričal, nato ji iz rok zbil mobilnik

45-letni moški se je sprl z 38-letnico.
3. 10. 2025 | 16:44
16:25
Bulvar  |  Glasba in film
BILO MU JE V ČAST

Predsedniki držav imajo radi harmoniko

Denis Novato je z Mikom Orešarjem nedavno igral predsednikoma Slovenije in Italije.
Mojca Marot3. 10. 2025 | 16:25
16:02
Novice  |  Slovenija
OSTRO ZAVRNILI GOVORICE

Z Metelkove ostro o navedbah o umoru: »Dogodek se sploh ni zgodil pri nas!«

Po tragičnem odkritju trupla v središču Ljubljane so iz AKC Metelkova mesta udarili nazaj.
3. 10. 2025 | 16:02
16:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NA ZDRAVJE

Največ izgubijo neaktivni: zakaj je tako in kako ukrepati?

Bolj ko se staramo, manj smo močni in manj imamo mišične mase.
Ajda Janovsky3. 10. 2025 | 16:00
15:46
Novice  |  Svet
HIT POSNETEK

Putin naredil spodrsljaj, ki je šokiral svet, Američani komaj še dihajo (VIDEO)

V Sočiju je ruski predsednik napovedal odgovor na militarizacijo Evrope, a tudi nasmejal zbrane v občinstvu.
3. 10. 2025 | 15:46

