Kolegi se poslavljajo od Franca Anžina: »Pustil je neizmeren pečat« (FOTO)

»Velikost človeka se kaže v njegovih dejanjih, njegova zapuščina pa v življenjih, ki jih je s svojim delom zaznamoval,« so Francu Anžinu v spomin zapisali njegovi kolegi iz Centra za zaščito in reševanje Domžale, ki so z javnostjo delili vest, da se je poslovil njihov dolgoletni sodelavec in prijatelj.

»Frenk je v sistemu Zaščite in reševanja pustil neizmeren pečat. Več kot 20 let je kot poveljnik štaba CZ Občine Domžale gradil strukturo, na katero smo neizmerno ponosni. Hvaležni smo, da je bil v letih 2015 in 2016 s svojo vizijo in predanostjo soustvarjalec ustanovitve Center za zaščito in reševanje Domžale. Javni zavod je kot v. d. direktorja vodil do 31. 8. 2016, kot predsednik sveta javnega zavoda med letom 2016 in 2023 pa je aktivno prispeval k uresničevanju ambicioznih načrtov vodstva CZR Domžale,« so nanizali njegove uspehe na dolgoletni poti, ki jo je prehodil v omenjenem centru za zaščito in reševanje.

Francu Anžinu so se njegovi nekdanji sodelavci še zahvalili za postavljene temelje in ganljivi zapis zaključili z obljubo: »Obljubljamo, da bomo zgodbo Centra za zaščito in reševanje z enako predanostjo in v duhu vrednot, ki si jih poosebljal, gradili in razvijali tudi v prihodnje.«

Od Franca Anžina se bodo poslovili v četrtek ob 13. uri na pokopališču v Mengšu, sožalje svojcem pa sta izrekla tudi županja Občine Domžale Renata Kosec in poveljnik Civilne zaščite Občine Domžale Marko Žagar.