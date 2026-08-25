Kolesarili do Otoka ljubezni

Na Otoku ljubezni v Ižakovcih je potekala zaključna konferenca projekta Prostori za močne skupnosti. Pred konferenco je potekalo skupno kolesarjenje po mreži novih rekreacijskih postojank, ki je udeležence popeljalo na pot po območjih vseh sodelujočih občin na relaciji Beltinci–Renkovci–Dobrovnik–Kobilje–Odranci–Črenšovci in se končalo na Otoku ljubezni v Ižakovcih.

11 REKREACIJSKIH postojank so vzpostavili.

Projekt se je dotaknil pomanjkanja ustreznega prostora za rekreacijo ter podpiral druženje in promocijo zdravega načina življenja. Raziskava NIJZ 2024 o zdravju v občinah je pokazala, da je bila v šestih občinah, ki jih projekt zajema, povprečna bolniška odsotnost delovno aktivnega prebivalstva 27,3 dneva (slovensko povprečje 21,7 dni), stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi 3,6 (slovensko povprečje 2), delež oseb z zdravili za povišan krvni tlak pa je bil nad državnim povprečjem. Odgovor projekta na te izzive je vzpostavitev mreže rekreacijskih postojank, ki spodbujajo aktiven življenjski slog, druženje in medgeneracijsko sodelovanje.

Skupnostne akcije

V sklopu projekta so štiri občine, javni zavod, društvo in podjetje vzpostavili mrežo 11 rekreacijskih postojank na območju LAS Pri dobrih ljudeh, organizirali skupnostne delovne akcije, v okviru katerih so prostovoljci uredili površine postojank, zelenice in zasaditve, športne, družabne in izobraževalne dogodke, ki so krepili medgeneracijsko sodelovanje, in skupno kolesarjenje po mreži rekreacijskih postojank kot zaključni dogodek projekta.

Projekt je izboljšal dostopnost javnih in večnamenskih površin, spodbudil aktiven življenjski slog, okrepil socialno vključenost ranljivih skupin ter pripomogel k okoljski trajnosti, trajnostni mobilnosti in večji turistični privlačnosti območja. S tem projekt neposredno prispeva k cilju Strategije lokalnega razvoja in izboljšanju življenjskih razmer prebivalcev. Marko Virag, župan Občine Beltinci, je ob koncu projekta poudaril: »Prav takšni, na prvi pogled majhni projekti so tisti, ki naše občine in ljudi resnično povezujejo. Danes smo s kolesi prevozili območja vseh partnerjev in na vsaki postojanki videli, da za temi pridobitvami stojijo ljudje: prostovoljci, društva, sosednje občine. Projekt prinaša otipljive investicije, ki bodo prebivalcem služile še vrsto let, hkrati pa gradi nekaj, česar se ne da kupiti: skupnost, ki skrbi zase in za svoje zdravje.«

S kolesi so obiskali vse sodelujoče občine. FOTO: Občina Beltinci