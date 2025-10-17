Koliko boste za dom starejših plačevali po 1. decembru? Preverite s kalkulatorjem ministrstva

Ministrstvo za solidarno prihodnost zagotavlja, da bo oskrbnina v domovih za starejše po 1. decembru v okviru sistema dolgotrajne oskrbe nižja kot zdaj. Stanovalci bodo po novem plačevali le nastanitev in prehrano, stroške oskrbe pa bo krila država. Minister Simon Maljevac je vse pozval, naj do konca novembra podpišejo soglasje za prehod v novi sistem.

Kdor tega ne bo storil, bo ostal v starem sistemu in plačeval več. »Če soglasja ne boste podpisali, bo oskrbnina višja,« je opozoril Maljevac.

Za boljšo preglednost je ministrstvo pripravilo spletni kalkulator, s katerim lahko stanovalci in svojci primerjajo trenutno in novo ceno. »Klicatelji lahko zdaj dobijo informativni izračun — pri roki naj imajo zadnji račun za oskrbnino,« je pojasnil vodja klicnega centra Matjaž Florjanc Lukan.

Izračuni iz domov potrjujejo velike razlike:

V Domu dr. Janka Benedika Radovljica bo cena za osebo z osnovno oskrbo padla z 912 € na 713 €, pri nadstandardni namestitvi in najvišji oskrbi pa s 1750 € na 820 €.

Podobno v Postojni: z 910 € na 700 € oziroma pri najvišji oskrbi s 1596 € na 806 €.

Kalkulator za informativni izračun je dostopen na spletni strani ministrstva, informacije z izračuni pa lahko dobite tudi na številki 114 (vladni klicni center).