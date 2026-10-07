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KAJ SE DOGAJA S CENAMI KAVE?

Koliko nas v resnici stane jutranja kava? Slovenci za isti užitek plačujemo vse več

V enem letu se je v trgovinah podražila za skoraj tretjino, povprečna plača pa zadostuje za precej manjšo količino kot nekoč.
Podražitev ni bila značilna zgolj za Slovenijo. FOTO: Love Portrait And Love The World Getty Images/iStockphoto

Podražitev ni bila značilna zgolj za Slovenijo. FOTO: Love Portrait And Love The World Getty Images/iStockphoto

Koliko kave si lahko privoščimo? FOTO: Delo UI

Koliko kave si lahko privoščimo? FOTO: Delo UI

Strošek se vse bolj pozna tudi v družinskih proračunih. FOTO: Getty Images

Strošek se vse bolj pozna tudi v družinskih proračunih. FOTO: Getty Images

Podražitev ni bila značilna zgolj za Slovenijo. FOTO: Love Portrait And Love The World Getty Images/iStockphoto
Koliko kave si lahko privoščimo? FOTO: Delo UI
Strošek se vse bolj pozna tudi v družinskih proračunih. FOTO: Getty Images
A. G.
 7. 10. 2026 | 15:28
7:07
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Kava je za številne Slovence nepogrešljiv del jutra, za marsikoga pa tudi priložnost za druženje, kratek oddih ali klepet ob koncu delovnega dne. Skodelica črne kave je bila dolgo eden tistih vsakdanjih užitkov, pri katerih o ceni nismo pretirano razmišljali. A razmere na trgu so se spremenile. Vse višje cene se ne poznajo več zgolj pri nakupu v trgovini, temveč tudi ob naročanju espressa v lokalu. In čeprav je podražitev na prvi pogled mogoče izraziti z odstotki, je njen vpliv na gospodinjstva še očitnejši, ko jo primerjamo s plačami in količino kave, ki si jo lahko privoščimo.

Podatki Statističnega urada Republike Slovenije (Surs) za leto 2025 razkrivajo, da se je kava v trgovinah podražila bistveno bolj kot espresso v lokalih. Toda za razumevanje podražitev ni dovolj pogledati le na cenik. Pomembno je tudi, koliko časa mora povprečno zaposlen človek delati, da si lahko privošči kilogram kave, in kako se je ta znesek spreminjal čez leta.

Koliko kave si lahko privoščimo? FOTO: Delo UI
Koliko kave si lahko privoščimo? FOTO: Delo UI

Za kilogram kave skoraj tretjino več

Podatki Sursa kažejo izrazito razliko med podražitvijo kave v trgovinah in tisto v lokalih. Kilogram klasične kave je lani stal v povprečju 16,20 evra, kar je 32,9 odstotka več kot leta 2024. Espresso v lokalu se je podražil precej manj, in sicer za 6,9 odstotka, njegova povprečna cena pa je znašala 1,86 evra. Razlika je opazna tudi pri primerjavi z letom 2023. Takrat je bilo za kilogram kave mogoče odšteti približno 12,19 evra, medtem ko je bila cena leta 2025 že 16,20 evra. To pomeni, da je bil kilogram v dveh letih dražji za približno štiri evre. Pri rednem nakupu se takšna sprememba hitro pozna, zlasti v gospodinjstvih, v katerih kavo pije več družinskih članov.

Podražitev ni bila značilna zgolj za Slovenijo. Po podatkih Eurostata so bile cene kave v Evropski uniji decembra lani v primerjavi z decembrom 2024 v povprečju višje za 18,4 odstotka. V Sloveniji je bila rast z 19 odstotki nekoliko nad evropskim povprečjem. Največje podražitve so zabeležili na Slovaškem, kjer so cene zrasle za 28,7 odstotka, v Latviji za 26,4 odstotka in v Estoniji za 24,5 odstotka. Na Portugalskem je bila rast precej manjša, 6,3-odstotna.

Mednarodni dan kave z vse pomembnejšim sporočilom

Mednarodni dan kave smo prvič praznovali 1. oktobra 2015 na pobudo Mednarodne organizacije za kavo, in sicer v okviru svetovne razstave Expo v Milanu. Združeni narodi so ga letos uradno razglasili z resolucijo, njegov namen pa je ozaveščanje o pomenu kave in prizadevanje za pravičnejši, odpornejši in trajnostnejši sektor.

Za kilogram kave je bilo treba delati skoraj dve uri

Še zgovornejša od cen je primerjava z zaslužkom. Povprečna mesečna neto plača je lani v Sloveniji zadostovala za nakup 99 kilogramov klasične kave. Predlani si je bilo z njo mogoče privoščiti kar 26 kilogramov več. Za kilogram kave je bilo treba lani v povprečju delati 103 minute, leta 2024 pa 81 minut. To pomeni, da se ni spremenila le cena na trgovskih policah, temveč tudi količina kave, ki si jo lahko zaposleni privošči s svojim zaslužkom. Za kilogram je moral lani nameniti skoraj dve uri dela, leto prej pa je bilo dovolj približno uro in 20 minut.

Podražitve v Sloveniji niso osamljen pojav. Pomemben del zgodbe se začne daleč zunaj naših meja, v državah, kjer pridelujejo kavna zrna. Brazilija in Vietnam sta med najpomembnejšimi svetovnimi proizvajalkami, njuna vloga pa se odraža tudi v evropski trgovini. Po podatkih Eurostata je EU leta 2025 iz držav zunaj Unije uvozila 2,9 milijona ton kave. Količina se je v desetih letih povečala le nekoliko, saj je leta 2015 znašala 2,7 milijona ton. Povsem drugačna je zgodba pri vrednosti uvoza: ta se je v istem obdobju povečala z 8,6 na 18,7 milijarde evrov. V desetletju se je torej več kot podvojila.

Tudi Slovenija je močno vpeta v mednarodno trgovino s kavo. Lani smo uvozili 20.398 ton kave v skupni vrednosti 138 milijonov evrov. Vrednostno je največ kave prišlo iz Brazilije, od koder smo je uvozili za 26 odstotkov celotne vrednosti, sledila je Italija z 19 odstotki. Slovenija je lani izvozila 9.989 ton kave v vrednosti 90 milijonov evrov. V primerjavi z letom prej se je vrednost izvoza povečala za 51,3 odstotka. Največ kave smo izvozili na Hrvaško, ki je predstavljala 46 odstotkov vrednosti izvoza, in v Italijo z 21 odstotki. Podatki kažejo, da Slovenija ni zgolj končni trg za kavo iz tujine, temveč je vključena tudi v njeno nadaljnjo prodajo oziroma izvoz.

Več kavarn, a tudi višji stroški

Kljub podražitvam zanimanje za kavo v Sloveniji ostaja veliko, kar se kaže tudi v številu podjetij, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo. Leta 2024 je bilo v predelavi čaja in kave dejavnih 72 podjetij, kar je 37 več kot desetletje prej. V trgovini na debelo s kavo, čajem, kakavom in začimbami je bilo leta 2024 dejavnih 60 podjetij, dve manj kot leto prej. Še izrazitejša je rast števila slaščičarn in kavarn. Leta 2024 jih je poslovalo 446, kar je 134 več kot leta 2014. To kaže na širitev dejavnosti, v kateri ima kava pomembno mesto, čeprav iz samega števila lokalov ni mogoče sklepati o njihovi dobičkonosnosti.

Strošek se vse bolj pozna tudi v družinskih proračunih. FOTO: Getty Images
Strošek se vse bolj pozna tudi v družinskih proračunih. FOTO: Getty Images

Za gostince višje nabavne cene pomenijo dodatne stroške, vendar se ti ne prenesejo nujno v celoti na končnega kupca. Lanska primerjava cen kaže, da je bil porast povprečne cene espressa precej manjši od podražitve kave v trgovinah. Kava je namreč veliko več kot zgolj priljubljena pijača. Za številne države in pridelovalce je pomemben vir prihodkov, za potrošnike pa vsakodnevni izdatek. Podražitve na svetovnem trgu se sčasoma pokažejo tudi na evropskih in slovenskih trgovskih policah. V Sloveniji je lanska primerjava še posebej zgovorna: kilogram kave je bil dražji za skoraj tretjino, povprečna plača pa je zadoščala za občutno manjšo količino kot leto prej. Kava tako ostaja del vsakdana, vendar se njen strošek vse bolj pozna tudi v družinskih proračunih.

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