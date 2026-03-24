Režim gibanja se določi ob začetku začasne zadržanosti od dela in ob morebitni spremembi navodil o ravnanju. Režim gibanja opredeli zdravnik, ki odloča o začasni zadržanosti od dela, torej osebni zdravnik, imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija. Režimi se razlikujejo glede na območje, kjer se bolnik lahko giblje, in glede na aktivnosti, ki jih lahko izvaja. Odločanje o odhodu v tujino je po novem zgolj v pristojnosti ZZZS.

Počitek na domu

Prvi režim je počitek na domu, pri katerem mora bolnik ostati na naslovu svojega prebivališča, izhod pa je dovoljen le zaradi zdravstvenih storitev. Odhod v trgovino, na sprehod ali v tujino ni dovoljen. Pri režimu počitek na domu z nujnimi izhodi v kraju prebivališča je bolniku dovoljeno omejeno gibanje v kraju prebivališča zaradi zdravstvenih storitev in zaradi zagotavljanja osnovnih potreb (na primer nakup živil, urejanje nujnih upravnih zadev, prevoz otroka do vrtca ali šole). V preostalem času mora biti zavarovanec na naslovu svojega prebivališča. Za odhod v tujino je potrebna odobritev ZZZS.

Kraj prebivališča je po pojasnilih ZZZS naselje, v katerem je naslov prebivališča. Če v tem naselju niso zagotovljene osnovne storitve za preživetje, se za kraj prebivališča šteje tudi najbližje naselje, v katerem so te storitve zagotovljene. Če ima zavarovanec poleg stalnega tudi začasno prebivališče, se šteje, da je v času začasne zadržanosti od dela na naslovu začasnega prebivališča, razen če osebnemu zdravniku ne sporoči drugače.

Počitek na domu. FOTO: Getty Images

Gibanje v kraju prebivališča

Naslednji režim je dovoljeno gibanje v kraju prebivališča, pri katerem je bolniku v domačem kraju dovoljeno gibanje in izvajanje aktivnosti, ki ne vplivajo negativno na njegovo zdravstveno stanje oziroma prispevajo k čimprejšnji povrnitvi zmožnosti za delo. Dopuščene so tudi aktivnosti, ki jih določi zdravnik, kot so sprehodi. Za odhod zavarovanca v tujino je potrebna odobritev ZZZS. Enako velja tudi pri režimu z dovoljenim gibanjem v kraju in izven kraja prebivališča.

Ob odsotnosti zaradi nege družinskih članov je dovoljeno gibanje v kraju in izven kraja prebivališča zaradi zagotavljanja osnovnih potreb in aktivnosti po priporočilu zdravnika, odhod v tujino pa je mogoč tudi brez dovoljenja ZZZS. Nega se izvaja na domačem naslovu ali na naslovu prebivanja osebe, ki nego potrebuje. Za sobivanje v bolnišnici oziroma zdravilišču ni potrebna odobritev zdravnika.

Izolacija pomeni, da doma ne zapuščate. FOTO: Getty Images

Izolacija

Pri režimu, ki je namenjen bolnikom v izolaciji, ta ne sme zapustiti bivališča. Izolacijo odredi zdravnik in pomeni, da mora bolnik tudi omejiti stike z drugimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.

Dovoljenje za odhod v tujino

ZZZS lahko odobri tudi odhod v tujino. V navodilih so zapisali, da gre za izjemne primere, v vlogi, ki jo lahko poda zavarovanec sam ali njegov izbrani osebni zdravnik, pa je treba navesti državo in trajanje bivanja v tujini.

Izjemoma lahko zaprosite tudi za odhod v tujino. FOTO: Getty Images

Ob neupoštevanju navodil določenega režima bodo sledile sankcije

Če osebni zdravnik posebnih navodil o ravnanju ne poda, velja, da se mora zavarovanec nahajati na naslovu prijavljenega začasnega ali stalnega prebivališča. Če prebiva na drugem naslovu, mora imeti za to odobritev osebnega zdravnika. Na ZZZS poudarjajo, da morajo bolniki upoštevati navodila zdravnika in predpisani režim gibanja, sicer lahko izgubijo pravico do nadomestila. Prvo kršitev bo ZZZS le zabeležil in izdal odločbo, ob ponovni kršitvi v petih letih pa sledi odvzem nadomestila. Nadomestilo kršitelj izgubi od dneva kršitve do konca odsotnosti, vendar največ za 30 dni, že izplačano nadomestilo pa mora vrniti.

Navodila o ravnanju osebni zdravnik zapiše v zdravstveno dokumentacijo, imenovani zdravnik oziroma zdravstvena komisija pa jih opredeli v odločbi o odobreni zadržanosti od dela, ki jo prejmeta tako zavarovanec kot delodajalec. Navodila morajo biti dana pisno, in sicer na elektronski naslov bolnika ali prek portala zVEM. Kadar zavarovanec ne zagotovi elektronskega naslova, mora navodila pridobiti po drugi poti, na primer s sporočilom na telefon ali kopijo iz zdravstvene dokumentacije. Delodajalcem pa se režim gibanja za zdaj posreduje le na podlagi zahteve.

Tehnično rešitev, ko bo omogočila, da bo režim gibanja z odprtjem bolniškega staleža avtomatično sporočen tako zavarovancem (na zVEM, po e-pošti) kot delodajalcem (na SPOT sistem) še vzpostavljajo, pričakujejo, da bo vzpostavljena do 30. junija. Režime gibanja je pripravil ZZZS v sodelovanju z razširjenim strokovnim kolegijem za družinsko medicino, Združenjem zdravnikov družinske medicine pri Slovenskem zdravniškem društvu ter odborom za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije.