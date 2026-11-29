Če je bilo nekoč v hladnejšem delu leta povsem samoumevno, da so koline potekale pri skoraj vsaki hiši na podeželju, je danes takšnih dogodkov vse manj. Nekoč je imela skoraj vsaka družina doma svojega prašiča, kako dolgo ga je redila, pa je bilo odvisno od življenjskih razmer in možnosti za krmljenje. Mnoge delavske družine so prašiča kupile pri kmetih, saj so si tako zagotovile kakovostno domače meso za lastne potrebe.

167 KILOGRAMOV je tehtal gujdek.

Koline so se sicer od pokrajine do pokrajine precej razlikovale, prav tako izdelki, ki so nastajali ob tej priložnosti in predstavljajo pravo zakladnico tradicionalnega kulinaričnega znanja. Naj so jim rekli koline, furež ali kako drugače, povsod so pomenile veliko več kot zgolj pripravo mesnih izdelkov. Bile so družinski in družabni praznik, pri katerem so sodelovali sorodniki, sosedje in prijatelji. Delo je pogosto trajalo dva ali tri dni, spremljali pa so ga dobra volja, druženje in seveda domače dobrote.

Mojstrica ocenjevanja

Priprave na koline pri Zajčevi koči v Občini Tabor se začnejo že nekaj dni pred osrednjim dogodkom. Člani društva najprej obiščejo kmeta, pri katerem izberejo in kupijo prašiča. Tudi ta obisk je že postal del tradicije, saj ob izbiranju in nakupu ne manjka dobre volje, pogostitve ter domačih dobrot, ki jih pripravi gospodar kmetije. Ob tej priložnosti organizirajo tudi tradicionalno stavo o teži prašiča.

V prvih letih so živega prašiča pripeljali kar do koče.

Vsak poskuša čim natančneje oceniti, koliko kilogramov bo tehtal letošnji gujdek. Pravi rezultat je znan šele na dan kolin, ko ga stehtajo, letos se je jeziček na tehtnici ustavil pri 167 kilogramih. Točno težo sta napovedala Jernej Grobler in Katja Šmit, ki je očitno prava mojstrica ocenjevanja, saj je enako natančno težo prašiča napovedala že lani. Denar, zbran s stavami, namenijo društveni blagajni oziroma pogostitvi sodelujočih, zmagovalca pa za nagrado prejmeta zadnjo kračo. Ker sta bila letos dva, so podelili obe.

Zaključek sezone

Pripravo kolin je pred leti spodbudil prvi predsednik Planinskega društva Tabor Leopold Topovšek. Zamisel je bila preprosta: ob zaključku planinske sezone, ko kočo zaprejo, se člani nekoliko poveselijo in se hkrati zahvalijo vsem, ki so med letom skrbeli za tedenska dežurstva v koči ter sodelovali pri drugih društvenih dejavnostih. Ta namen ostaja živ še danes, dogodek pa je z leti prerasel okvir društvenega druženja. K Zajčevi koči so vabljeni tudi drugi obiskovalci, ki se želijo pridružiti praznovanju, pokusiti domače koline in preživeti prijeten dan v družbi planincev. V prvih letih so živega prašiča pripeljali kar do koče, kjer so ga zaklali in nato obarili oziroma mu odstranili ščetine. V zadnjih letih ta del opravijo že pri kmetu, kjer prašiča kupijo. Nato ga pripeljejo do koče, kjer člani društva nadaljujejo razkosavanje mesa in pripravo različnih mesnih izdelkov.

Pestra ponudba

Letošnjega prašiča so zaklali že v četrtek popoldne, v petek zjutraj so ga pripeljali do Zajčeve koče. Tam sta se začela razkosavanje mesa in priprava za izdelavo različnih klobas. Seveda ni šlo brez tradicionalne malice, ki je tokrat postregla z okusnimi praženimi jetrci, kislim zeljem in svežim kruhom. Po malici so nadaljevali pripravo krvavic, jetrnih klobas, pečenic in kranjskih klobas, ki jih pripravijo tudi za udeležence tradicionalnega božičnega pohoda iz Tabora do Zajčeve koče.

Priprave na koline se začnejo že nekaj dni pred osrednjim dogodkom.

Glavni mesar je že vrsto let Janko Kobale, pri izdelavi klobas pa ima pomembno vlogo tudi predsednik društva Peter Marko. Vsak od sodelujočih ima svoje zadolžitve, zato je delo dobro organizirano. Letošnjo ekipo so poleg Kobaleta in Marka sestavljali še predsednikova žena Mira Marko, zakonca Marica in Janez Miklavc ter njun sin Rok, Stanko Križanec, Toni Ramšak, Uroš Zorenč, Martin Juhart, Milena Lenko, Katja Šmit, Maks Kvas in Peter Lukman, ki je skrbel za kotel in obarjanje krvavic. V soboto se je delo nadaljevalo s kuhanjem, pečenjem, pripravo porcij in postrežbo obiskovalcev. Pri tem so se pridružili še drugi člani in članice društva, saj je bilo treba poskrbeti za vse, ki so prišli uživat ob domačih dobrotah.

Nič ni ostalo!

Kot je povedal predsednik Peter Marko, so z letošnjimi kolinami in obiskom več kot zadovoljni. Pripravili so več kot 50 kilogramov mase za krvavice, 17 kilogramov za jetrne klobase, kilogram več pa za pečenice. Vse izdelke so postregli obiskovalcem, tako da v nedeljo, ko so pospravljali in urejali kočo, ni ostalo ničesar več niti za malico.

Ves trud je poplačan z zadovoljstvom obiskovalcev.

Predsednik društva je poudaril, da bodo lepo tradicijo z veseljem nadaljevali tudi v prihodnje, čeprav priprava zahteva precej časa, truda in sodelovanja članov. A vse to je poplačano z zadovoljstvom obiskovalcev, prijetnim druženjem in zavedanjem, da ohranjajo običaj, ki je bil nekoč nepogrešljiv del življenja na podeželju. Koline na Zajčevi koči tako niso le priložnost za okušanje domačih mesnin, temveč tudi dokaz, da je mogoče s skupnimi močmi ohranjati tradicijo, krepiti društveno povezanost in bogatiti življenje v lokalni skupnosti.

Ekipa planincev, ki je sodelovala pri letošnjih kolinah. FOTO: Darko Naraglav

Glavni mesar Janko Kobale FOTO: Darko Naraglav

Po razkosanju prašiča se je prilegla malica s praženimi jetri, kislim zeljem in domačim kruhom. FOTO: Darko Naraglav

Pri obarjanju krvavic je imel glavno besedo Peter Lukman ob pomoči Janeza Miklavca. FOTO: Darko Naraglav

Obarjene krvavice so zložili na mizo, da so se ohladile. FOTO: Darko Naraglav

Koline na Zajčevi koči so dokaz, da je mogoče s skupnimi močmi ohranjati tradicijo. FOTO: Darko Naraglav

Ob koncu planinske sezone, ko kočo zaprejo, se člani PD Tabor še poveselijo in hkrati zahvalijo vsem za podporo skozi vse leto. FOTO: Darko Naraglav

Vse so postregli obiskovalcem. FOTO: Darko Naraglav

Koline terjajo odlično organizacijo in dobro voljo. FOTO: Darko Naraglav