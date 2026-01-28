Kolo za birmo je Alešu spremenilo življenje

VELIKO JE PREKOLESARIL

Aleš Juvanc je prekolesaril že 100 držav na šestih celinah. Za takšne podvige je potrebnega veliko odrekanja.

Sto držav je le ena od številk, s katerimi se lahko pohvali ljubiteljski kolesar Aleš Juvanc s Škofljice. Danes 54-letnik ima za seboj približno 330.000 kilometrov, v enem dnevu pa je prevozil tudi 402 kilometra. Najmanj dvakrat je prekolesaril vse celine razen Antarktike. Njegovo življenje zato ni povprečno: namesto vsakdanjega nihanja med službo in domom se srečuje z izzivi, ki večini ne pridejo niti na misel. »Takšen življenjski slog pomeni tudi mnoga odrekanja, ne le prednosti. Včasih se moram prisiliti, da odidem na pot. Za treninge moram včasih vstajati ob štirih ali petih zjutraj, saj ...