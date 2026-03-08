Komaj 14-letna deklica z oživljanjem rešila kolesarja: »Vedela sem, da moram pomagati«

POGUMNI POSAMEZNIKI

Policija je podelila medalje za hrabrost in požrtvovalnost policistom ter občanom, ki so v nevarnih trenutkih pomagali drugim in reševali življenja.

V zlatarni na Slovenski ulici v Mariboru se je v soboto, 19. julija 2025, zgodil rop. V bližnjem objektu je takrat delal Sašo Ćomić, ki je v zlatarni opazil zamaskirana moška s čeladami na glavi. Eden izmed njiju je s pištolo grozil zaposleni, drugi je držal torbo, v kateri bi lahko bilo dolgocevno orožje. Zaposleno sta roparja večkrat udarila po glavi, razbila vitrine in ukradla več zlata. Ćomić pred zlatarno ni stal križem rok, ampak je večkrat udaril po oknu, da bi pregnal oborožena napadalca. Storilec s torbo se mu je približal in jo usmeril vanj, kot bi želel proti njemu sprožiti ...