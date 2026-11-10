Komaj enoletni Nace se bori z redko boleznijo, na Poljskem ga čaka zahtevna operacija: »Vsi smo s teboj!« (FOTO)

Komaj enoletni Nace se je v svojem kratkem življenju soočil s preizkušnjami, ki si jih večina staršev ne more niti predstavljati. Rodil se je s hudimi prirojenimi nepravilnostmi, zaradi katerih je moral na operacijsko mizo že v prvih urah po rojstvu. Za njim so trije zahtevni kirurški posegi, zdaj pa ga na Poljskem čaka nova, izjemno zahtevna operacija obeh nog. Njegova družina in Društvo Viljem Julijan upajo, da bo zdravljenje uspešno in da bo deček nekoč lahko naredil svoje prve korake.

Njegovi močno deformirani nogi bo skušal zdraviti priznani kirurg iz Združenih držav Amerike. Nace se je rodil junija 2025 s prirojeno nepravilnostjo, imenovano tibialna hemimelija, pri kateri je golenica delno ali popolnoma nerazvita oziroma odsotna. Gre za izjemno redko stanje, ki po navedbah društva prizadene približno enega na milijon otrok. Poleg tega se je deček rodil brez zadnjične odprtine, zato je potreboval takojšnjo kirurško pomoč. »Na svet je prišel s carskim rezom in s seboj prinesel nekaj negotovosti in strahu, a hkrati upanje, ljubezen in moč,« sta v ganljivem sporočilu društvu zaupala njegova starša.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Čakajo ga trije zahtevni posegi

Dečka so takoj po rojstvu prepeljali v Ljubljano, kjer so mu kirurgi opravili prvo operacijo in ustvarili začasno odprtino na trebušni steni, skozi katero je lahko odvajal blato. Nekaj mesecev pozneje je sledila rekonstrukcija zadnjične odprtine, nato pa še tretja operacija, pri kateri so zaprli stomo in ponovno vzpostavili naravno pot odvajanja. Čeprav je prestal že toliko zahtevnih posegov, starša pravita, da ju sin vsak dan preseneča s svojo močjo in dobro voljo. »Prvi del poti je opravil s svojo dobro voljo, nasmehi in močjo, ki preseneča vse okoli njega,« sta zapisala. Pred njim večmesečno zdravljenje na Poljskem.

Nace ima tudi sindrom VACTERL, ki je povezan z različnimi prirojenimi nepravilnostmi. Ena njegovih največjih preizkušenj ostaja zdravljenje obeh nog, zaradi česar je z družino odpotoval na Evropski inštitut Paley v Varšavi. Tam ga v prvi fazi čakajo trije zahtevni operativni posegi, s katerimi bodo kirurgi poskušali izboljšati stanje njegovih nog in mu omogočiti čim boljše možnosti za gibanje. Po vsakem posegu bo potreboval intenzivno fizioterapijo in dolgotrajno rehabilitacijo. Zdravljenje tibialne hemimelije je izjemno zapleteno in lahko vključuje rekonstrukcijske operacije, podaljševanje kosti, uporabo opornic in prilagojene obutve, v nekaterih primerih pa tudi amputacijo in proteze.

Pred družino so meseci negotovosti. Po navedbah staršev naj bi Nacetovo zdravljenje na Poljskem trajalo približno šest mesecev, v tem času pa bodo ob njem poleg mamice in očeta tudi drugi družinski člani, ki ga nameravajo obiskovati. »Njegova zgodba v Varšavi je negotova, a ob njem stoji njegova celotna razširjena družina, ki bo v njegovi šestmesečni odsotnosti zanj vsak dan držala pesti in ga tam tudi obiskovala,« sta sporočila starša.

V Društvu Viljem Julijan so dečku namenili ganljive besede podpore in mu zaželeli, da bi bila operacija uspešna. »Drži se, dragi Nace, naj bo današnji dan pomemben korak na poti do tvojih prvih korakov,« so zapisali. Za malega Naceta in njegove najbližje se tako začenja novo zahtevno poglavje, ki ga spremljata negotovost in veliko upanje, da mu bodo posegi nekoč omogočili samostojne korake.