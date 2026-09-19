Komaj nekaj tednov odprta pot na Bavški Grintavec zaradi podora spet zaprta (FOTO)

V GORE

Na začetku tedna smo opozorili na smrtno nevarno pot na Bavški Grintavec.

Komaj nekaj tednov je bila odprta pravkar obnovljena zelo zahtevna pot iz Zadnje Trente čez sedlo Kanja po severnem grebenu na 2347 metrov visok Bavški Grintavec, ki je bila zaradi skalnega podora več let zaprta. Včeraj jo je Planinska zveza Slovenije (PZS) spet zaprla. Na poti je namreč več novih skalnih podorov, ki so poškodovali pot in nameščena varovala. O nevarnostih na obnovljeni poti smo v Slovenskih novicah pisali ta teden, saj smo se o njih prepričali na lastne oči. Med vzponom po izjemno krušljivem terenu se nam je pod nogami prožil grušč, nad nami pa so viseli ogromni skalni bloki ...