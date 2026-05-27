Komaj odprli športni park v Savskem naselju, že so se začele težave: MOL napoveduje prijavo policiji (VIDEO)

Komaj so v Savskem naselju odprli prenovljeni športni park, že so se pojavila neprijetna vprašanja. Po družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek, na katerem uporabnik opozarja na domnevno slabo izvedbo skate parka in prve poškodbe, med drugim na razrahljane vijake, manjše razmike med ploščami in posamezne nestabilne elemente. Na Mestni občini Ljubljana pravijo, da so pripombe preverili, izvajalec pa naj bi ugotovil polomljene vijake na servisnih vratih. Zdaj napovedujejo prijavo proti neznanemu storilcu.

Prenovljeni Športni park Savsko naselje je bil predstavljen kot nova pridobitev za Ljubljančane. MOL je ob odprtju poudarila, da so uredili nova igrišča, povečali delež zelenih površin in prenovili tudi park za skejterje. Vrednost projekta po pogodbi znaša 1.576.728,42 evra brez DDV, dela pa je izvedlo podjetje DEMA PLUS d. o. o. s podizvajalci. Projekt je delno financiran s sredstvi EU in Republike Slovenije.

A kmalu po odprtju se je na družbenih omrežjih pojavil posnetek, ki je sprožil val vprašanj o kakovosti izvedbe. Videti naj bi bilo poškodbe oziroma znake popuščanja posameznih delov skate parka. Zato smo na MOL naslovili vprašanja o izvajalcu, materialih, varnosti, morebitnih pritožbah uporabnikov in tem, kdo bo odgovoren za sanacijo, če so napake res nastale.

Z občine so nam odgovorili, da so bili z navedenimi pripombami seznanjeni. Kot pojasnjujejo, je bil v petek, 22. maja 2026, opravljen pregled s strani izvajalca. Po pregledu naj bi ugotovili, da so bili na servisnih vratih objekta polomljeni vijaki.

Prijava proti neznanemu storilcu

Po oceni izvajalca lahko do takšne poškodbe pride le v primeru nestrokovnega oziroma nepooblaščenega posega v območje pod konstrukcijo. Zato bodo, kot pravijo na MOL, na policijo podali prijavo proti neznanemu storilcu.

Ob tem dodajajo, da je izvajalec na vseh treh vhodih opravil dodatna dela, ki naj bi onemogočila nepooblaščene posege v samo konstrukcijo in morebitne poškodbe. Zaradi lokalnega uvijanja posameznih skate plošč je izvedel še dodatno pritrditev z vijaki. S tem naj bi bila napaka po navedbah izvajalca odpravljena.

Na MOL zatrjujejo, da drugih nepravilnosti ob pregledu niso zaznali. Izvajalec pa je dodatno pojasnil, da so bili pri prenovi uporabljeni kakovostni materiali priznanih proizvajalcev, in sicer Skatelite USA, Abet Italija in Göbel Nemčija. Po njihovih navedbah so bili materiali uporabljeni skladno s popisom del in dobro tehnično prakso. »Verjamemo, da bo skate park po izvedenih ukrepih uporabnikom še naprej varno in kakovostno služil,« so še sporočili z MOL.

Športni park Savsko naselje sicer po prenovi ponuja več športnih in rekreativnih površin. MOL je navedla, da so med drugim namestili dve novi večnamenski igrišči in dve igrišči za padel, uredili košarkarsko in teniška igrišča, otroško igrišče, tekaško pot, klopi, pitnik in kolesarska stojala. Park bo zaradi varnosti in preprečevanja vandalizma ponoči zaprt od 22. ure dalje.