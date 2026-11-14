Komaj rojeni mladički prepuščeni mrazu in dežju: iz slovenskega zavoda prihaja obupan klic na pomoč (FOTO)

Iz srbskega kraja Orljane v občini Doljevac, nedaleč od Niša, prihaja nova pretresljiva zgodba o zapuščenih živalih. Nanjo so opozorili v slovenskem Zavodu Pit, kjer se že vrsto let zavzemajo za pomoč, pravice in zaščito živali. Tokrat so na družbenem omrežju Facebook objavili čustven zapis, v katerem opozarjajo, da so zaradi vedno novih primerov zavrženih mladičev na robu svojih moči. »Dobro jutro iz pekla! Dobrodošli na Balkan, kjer so življenja nedolžnih živali vredna manj kot prazna kartonasta škatla!« so začeli pretresljivo objavo.

Kot so zapisali, so bili v okolici Niša znova zavrženi komaj rojeni pasji mladički, ki še niso odprli oči, in so brez matere povsem nemočni. »Spet dež. Spet mraz. Spet eno jutro, ko se človek vpraša, koliko krutosti je še sposoben prenesti. In spet oni … komaj rojeni mladički. Brez mamice. Brez zaščite. Brez možnosti, da bi sami preživeli,« so opisali prizore, s katerimi se srečujejo. V zavodu opozarjajo, da ne gre za osamljen primer, temveč za ponavljajoče se prizore zapuščenih živali. Prostovoljci in ljubitelji živali se po njihovih besedah skoraj vsakodnevno srečujejo s sporočili in fotografijami novih mladičev, ki jih je nekdo prepustil usodi.

»Ne zmoremo več gledati teh prizorov. Ne zmoremo več vsako jutro odpirati sporočil in gledati novih zavrženih življenj. Ne zmoremo več razumeti, kako je mogoče, da se vse to dogaja znova in znova, iz dneva v dan,« so zapisali. Čeprav priznavajo, da jih takšni primeri čustveno izčrpavajo, živalim ne nameravajo obrniti hrbta.

Nujno potrebujejo mleko za mladičke

Nujno potrebujejo nadomestno mleko. FOTO: Osebni Arhiv

Kako lahko pomagate?

Novorojeni pasji mladiči so v prvih tednih življenja popolnoma odvisni od materinega mleka oziroma ustreznega nadomestnega mleka, če matere ni ob njih. Brez primerne prehrane, toplote in oskrbe lahko njihovo zdravstveno stanje hitro postane kritično. V Zavodu Pit zato prosijo vse, ki imajo možnost pomagati, naj jim podarijo vsaj eno pakiranje nadomestnega mleka, namenjenega pasjim mladičkom. Ker se število živali, ki potrebujejo pomoč, po njihovih besedah povečuje, si želijo zagotoviti tudi nekaj zaloge. »Ne prosimo za razkošje. Ne prosimo za nekaj nemogočega. Prosimo za mleko. Za hrano za bitja, ki še niti živeti niso začela,« so poudarili. Ob tem so opozorili, da lahko že eno samo pakiranje pomaga pri oskrbi mladička, ki brez človeške pomoči morda ne bi preživel.

Vsi, ki bi želeli prispevati nadomestno mleko za pasje mladičke, ga lahko pošljejo neposredno na naslov: Zavod Pit, Vodnikova cesta 104/E, 1000 Ljubljana. V zavodu se zavedajo, da se bodo tudi v prihodnjih dneh najverjetneje srečevali z novimi primeri zapuščenih živali. Prav zato pozivajo k solidarnosti in poudarjajo, da je vsako podarjeno pakiranje dobrodošlo.

»Zunaj pada dež. Nekje v kartonastih škatlah ležijo majhna telesca, ki bi morala biti stisnjena ob svojo mamico. Namesto tega je njihovo preživetje odvisno od ljudi, ki jih sploh ne poznajo,« so še zapisali. Svojo objavo so sklenili z zahvalo vsem, ki jim usoda zavrženih živali ni vseeno. »Hvala vsakomur, ki še ni izgubil sočutja. Hvala vsakomur, ki razume, da tudi tako majhno življenje šteje.«