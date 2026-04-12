Komaj so se novi stari poslanci Levice veselo fotografirali, jih Janša že brutalno sesuva

Po zadnjih parlamentarnih volitvah leta 2026 se je politična slika na levem robu slovenskega parlamenta občutno spremenila. Levica, ki je v prejšnjem mandatu že doživela notranje pretresanje, v novem sklicu ne nastopa več samostojno – združila se je z zeleno stranko Vesna.

Tako ima Lista Levice in Vesne v DZ pet poslancev, med katerimi pa nihče ne prihaja iz Vesne. Sokoordinatorjema Levice Luki Mescu in Asti Vrečko in dosedanji vodji poslanske skupine Nataši Sukič sta se v DZ pridružila politična novinca. To sta inženir elektrotehnike, sicer upokojenec Vladimir Šega in pravnica Tina Brecelj.

Janša: »Osvežen Fotopub«

Kot je znano, so se poslanci v petek sestali na ustanovni seji in za prvega med enakimi izbrali Zorana Stevanovića.

Ob novi sestavi poslanske skupine Levice, pa se je v svojem slogu oglasil šef SDS Janez Janša. Bil je kratek, a jasen, saj je ob fotografiji članov poslanske skupine napisal le: »Osvežen Fotopub«.