Komentar bivšega ministra Turka mnoge presenetil

Okoli Teslinega sistema FSD, ki vozniku pomaga pri vožnji, je veliko pozornosti, preizkusi pa razkrivajo tudi njegove pomanjkljivosti. Ena od njih je hitrost. Test belgijske avtomobilske revije je namreč pokazal, da je Tesla v coni z omejitvijo 30 kilometrov na uro vozila tudi 50 kilometrov na uro, ko v coni 30 ni bilo prometa. Prav ta del je pritegnil pozornost nekdanjega ministra in rednega profesorja na Fakulteti ta gradbeništvo in geodezijo Žige Turka. Ta je na družbenem omrežju komentiral navedbo: »Pa je Tesla povzročila kakšno nesrečo? Ne? Torej lahko v conah 30 (pretežno gre itak za ideološko spodbujeno šikaniranje) vozi hitreje.«

Njegov zapis je sprožil vrsto odzivov. Nekateri so opozarjali, da omejitev hitrosti velja ne glede na to, ali je cesta prazna, drugi pa so poudarjali, da lahko voznik v nastavitvah sam dovoli višjo hitrost in da je za nadzor vozila še vedno odgovoren človek. Med kritičnimi odzivi so se pojavili tudi precej neposredni komentarji: »Si že slišal za primere, ko tehnologija odpove? Buge itd., težave, na katere tako rekoč dnevno naleti vsak programer? In ko bo taka Tesla enkrat slučajno zgazila otroka ali pa naredila kako drugo nesrečo, kakšni izgovori bodo na vidiku potem?«. Spet drugi so komentirali: »Torej, če ne povzročiš nesreče, lahko tudi 90 ali več čez naselje ... bravo«.

V razpravi pa niso bili vsi kritični. Nekateri so zagovarjali Teslin sistem in opozarjali na nastavitve, ki jih izbira voznik: »Nastavitve omogočajo nastavitev višje hitrosti. To mora voznik nastaviti sam, namerno.« In še: »Če je kdo vozil 50, je bil to voznik in ne avto. Voznik bi lahko kadarkoli oziroma bi moral prilagoditi hitrost omejitvam na cesti.« Eden od komentatorjev je poudaril še, da bi moral biti glavni pogoj za uporabo takšnega sistema njegova varnost v primerjavi s povprečnim voznikom, ne pa popolno upoštevanje vsake cestne označbe.

Oglasili so se tudi slovenski uporabniki, ki so opozorili, da je izvorni članek, ki kritizira Teslin sistem FSD, slaboumen, ker ni jasno, kaj so novinarji sploh testirali in kako so do rezultatov prišli. Več kot očitno naj bi bil spisan izpod peresa nekoga, ki mu gre Elon Musk na živce, smo prebrali med komentarji. Iz svoje izkušnje pa so povedali, da Tesla po slovenskih cestah vozi »kot upokojenec«, skrajno previdno in počasi.

Okoli Teslinega sistema FSD je sicer v Sloveniji v zadnjih tednih precej zanimanja. Slovenija je 7. septembra začasno priznala odobritev sistema FSD Supervised in tako postala šesta država članica EU, kjer je njegova uporaba dovoljena. Sistem lahko med vožnjo prevzame več nalog, med drugim krmiljenje, pospeševanje, zaviranje in menjavo voznega pasu, vendar ne gre za popolnoma avtonomno vožnjo. Voznik mora ves čas spremljati dogajanje in ostaja odgovoren za varno vožnjo ter spoštovanje prometnih predpisov. Prav zaradi prihoda sistema na slovenske ceste, številnih preizkusov in razprav o tem, kaj zmore in kje so njegove meje, je FSD pri nas v zadnjem obdobju deležen precejšnje pozornosti.