KPK ugotovila kršitev nasprotja interesov pri zaposlitvi družinskega člana ravnateljice Romane Kolar

Preiskava je pokazala, da je Romana Kolar sodelovala in odločala v postopku zaposlitve svojega družinskega člana, ki je kandidiral za delo na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. Ravnateljica je bila vključena v pogovore o zaposlitvi, prisotna na razgovoru in nato spodnjih odločitev o zaposlitvi in podpis pogodbe o delu upravičila z navedbo »splošne kadrovske stiske«. Po mnenju komisije je to predstavlja klasično nasprotje interesov. Gre namreč za situacijo, kjer lahko osebni interes vpliva na nepristransko odločanje javne uslužbenke, kar zakon izrecno prepoveduje.

Čeprav se je omenjeni zavod lahko odločil za zaposlitev tudi kljub sorodstveni vezi, bi morala ravnateljica takoj ob zaznavi možnega nasprotja interesov o tem obvestiti predsednico sveta zavoda, ki bi morala odločiti o njeni izločitvi iz postopka. V tem primeru bi moral svet zavoda pooblastiti drugo osebo, na primer pomočnico ravnateljice, da vodi postopek naprej. Komisija poudarja, da družinske vezi predstavljajo povečano tveganje, saj je težko zagotoviti objektivnost odločanja, zato je izločitev iz postopka standardna praksa pri takšnih primerih.

KPK je zaradi ugotovljene kršitve uvedla tudi prekrškovni postopek zoper Kolarjevo. Objavljene ugotovitve so pravnomočne, saj zoper njih ni bila vložena tožba v upravnem sporu. Komisija je odločila, da bo svoje ugotovitve z namenom povečanja transparentnosti in izboljšanja standardov ravnanja uradnih oseb objavila v celoti na svoji spletni strani, kot to določa zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).