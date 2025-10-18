Komunalno podjetje Kamnik izdalo nujno obvestilo za prebivalce

Uporabniki vodovodnega sistema Iverje morajo zaradi mikrobiološke onesnaženosti obvezno prekuhavati pitno vodo. Ukrep velja do preklica, je v petek na svoji spletni strani objavilo Komunalno podjetje Kamnik.

Vodovodni sistem Iverje vodo zagotavlja na območjih Kamnika, Duplice, Bakovnika, Tunjic, Vrhpolja, Soteska, Hriba, Volčjega Potoka, Šmarce, Podgorja, Tučne, Briš, Kužne, Mekinj, Žal, Perovega, obvoznice, Rudnika pri Radomljah ter območju občine Komenda.

O nadaljnjih ukrepih bodo uporabnike sproti obveščali, so navedli na spletni strani komunale, na kateri so objavljena tudi navodila za prekuhavanje vode.