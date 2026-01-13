Po več dneh hudega mraza in obilnega sneženja, se Sloveniji obetajo toplejši dnevi. Danes bo na Primorskem in Notranjskem oblačno, možna bo kakšna kaplja dežja. Nekaj sonca bo predvsem v vzhodni in severni Sloveniji. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, precej topleje bo. Najvišje dnevne temperature bodo v severni Sloveniji od 1 do 5, drugod od 5 do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje (Arso).

Ob tem meteorologi iz Arsa-a potrjujejo, da bo v tem tednu še topleje.

Obdobje temperatur pod 0 °C se z dotokom toplega in vlažnega zraka, ki ga prinaša jugozahodni veter, počasi končuje. Popoldanska temperatura se bo tako že danes večinoma dvignila nad ledišče, najvišja dnevna temperatura pa bo v južni polovici Slovenije med 5 in 10 °C.

Le na severu in severovzhodu, kjer bo vpliv jugozahodnega vetra manjši, bo jutranja temperatura tudi v prihodnjih dneh še malo pod lediščem. Ob tem bo tam tudi nekaj več sonca, le ponekod po nižinah bo lahko megleno.

Drugod po Sloveniji bo več oblačnosti, na Primorskem bo ob gorskih pregradah lahko občasno rosilo ali rahlo deževalo.

Tak tip vremena bo predvidoma vztrajal do sobote, so še dodali na Arso.