Končuje se 13. Krkin teden humanosti in prostovoljstva, darovali na tone hrane in hektolitre krvi (FOTO)

»Preživeti dan s starostniki v domu starejših je zame posebno zadovoljstvo, saj vidim, da lahko tem ljudem že z majhno pozornostjo, s časom, ki ga posvetimo njim, polepšamo dan. Vse nas čaka starost in zagotovo bomo takrat veseli, če nam bo kdo namenil svoj prosti trenutek in nam tako prinesel novo energijo,« je razmišljala prostovoljka Katja Štajdohar, krkašica, ki se je tudi letos v Tednu humanosti in prostovoljstva, ki poteka od 11. do 16. maja, odločila, da dan preživi s starostniki. Žareli pa so tudi stanovalci novomeškega doma starejših. Ti povedo, da je v domu zanje res lepo poskrbljeno, a časa za sočloveka in za dobro voljo je v nenehnem hitenju vedno premalo.

V novomeškem farmacevtskem gigantu Krka, tovarni zdravil, so humanosti in prostovoljstvu zapisani že dolga desetletja, pred 13 leti pa so se odločili, da bodo temu poslanstvu namenili ves teden. A svoje predanosti sočloveku in živalim ne kažejo le v Novem mestu in po naši državi, pač pa tudi v kar 24 državah, kjer ima Krka svoja predstavništva, povezuje pa jih isti cilj: olajšati stiske, popestriti življenje in prispevati k pravičnejši družbi. Tako v teh dneh številni Krkini prostovoljci dobro voljo širijo pri krvodajalstvu, zbiranju in pakiranju potrebščin za pomoči potrebne, druženju z varovanci različnih ustanov in starostniki, pri pomoči na domu, skrbi za zapuščene živali, pomoči pri učenju ….

V domu starejših so ob obisku krkašev tudi plesali.

Janez Kovačič iz Šentjerneja vsak dan pride v dnevni center, s Katjo Štajdohar sta hitro postala prijatelja.

Delavnice, igre, piškoti

Krkašica Sandra Ulčnik Gruban je že 23 let v pokoju, a se kot prostovoljka skoraj tedensko mudi v Domu starejših občanov v Novem mestu.

Že začetek tedna je bil pester, kri so Krkaši darovali v Novem mestu, Ljutomeru in Ljubljani, dan so popestrili tudi novomeškemu Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih Novo mesto, kjer so organizirali pravo tekmovanje v balinanju. Družili so se s stanovalci domov starejših občanov – v enem tednu bodo obiskali kar 23 domov starejših po državi, dan pa so jim ali jim bodo popestrili z različnimi delavnicami, družabnimi igrami, peko piškotov, pa tudi z glasbo in plesom.

S pesmijo in druženjem so Krkini prostovoljci dan popestrili tudi članom Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Učencem novomeške OŠ Dragotin Kette s prilagojenim programom in varovancem Društva Polžek so dan obogatili z obiskom ljubljanskega živalskega vrta. V OŠ Cvetka Golarja v Ljutomeru je Krkina prostovoljka Betka Luštek s soigralci otroke razveselila s predstavo Skrivalnice. Otrokom na novomeškem Društvu za razvijanje prostovoljnega dela so prostovoljci ponudili učno pomoč, rokave pa so zavihali tudi v Humanitarnem centru v Ljubljani in na novomeškem Karitasu, kjer so pomagali pri urejanju oblačil in pripravi živilskih paketov, s katerimi ustanovi pomagata socialno ogroženim.

Gre za pozornost in človeško toplino

»Krkini prostovoljci so za naše stanovalce pripravili številne aktivnosti, od vaj za krepitev kognitivnih sposobnosti, reševanja nalog za spomin in koncentracijo, kreativnih delavnic, pa vse do telovadbe in vaj za fino motoriko. S seboj so prinesli tudi različne vadnice in pripomočke, ki stanovalce spodbujajo k miselni aktivnosti, druženju in ohranjanju vsakodnevnih spretnosti. Posebno prijetno vzdušje pa ustvarjata harmonikar in kitarist, ki z glasbo povezujeta generacije in prinašata veliko dobre volje,« je dogajanje opisala Vanesa Gazvoda, strokovna sodelavka v Domu starejših občanov Novo mesto, in dodala, da imajo takšni dnevi za stanovalce izjemno vrednost. Ne gre zgolj za aktivnosti, temveč za čas, pozornost, srčnost, toplino in medčloveški stik, ki ga prostovoljci prinesejo v njihovo ustanovo. V novomeškem domu starejših je trenutno 357 stanovalcev.

Igrica Človek ne jezi se je poskrbela za dozo smeha.

Josip Kaparić se je v klepetu spomnil svojih aktivnih let, ko je delal pri Gradisu, gradil proge in ceste, celo Cankarjev dom. Star je 97 let.

»Dom je poln, zdaj urejamo tudi nov dodaten oddelek za demenco, po katerem je veliko povpraševanje,« je še povedala Gazvodova in dodala, da so trenutno tudi kadrovsko popolnjeni, je pa res, da so zaposlili precej tujcev, ne le iz držav nekdanje Jugoslavije, pač pa tudi iz Venezuele, Slonokoščene obale, Filipinov, Rusije, Ukrajine, Belorusije … Tujci se pridno učijo slovenskega jezika, s svojimi talenti in veščinami pa bogatijo življenje v domu. In v domu izvemo, da sodelovanje s krkaši ni omejeno le na ta teden, pač pa tesno sodelujejo celo leto.

24 držav ima predstavništvo Krke.

Deset tisoč prostovoljcev

Teden humanosti in prostovoljstva se danes končuje z dnevom odprtih vrat na osrednji proizvodni lokaciji v Ločni, tokrat bo obisk namenjen slušateljem Univerze za tretje življenjsko obdobje.

Krkaša sta s harmoniko in kitaro dvignila razpoloženje.

Zapeli so tudi v Društvu paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

»Na dosedanje dosežke smo zelo ponosni. V 12 letih je sodelovalo več kot 10.000 prostovoljcev. Samo v Sloveniji smo zbrali skoraj 36,8 tone pomoči: oblačil, hrane, knjig, igrač, higienskih pripomočkov in drugih potrebščin za Rdeči križ in Karitas. Darovali smo 1241 litrov krvi, pripravili 10.950 prehranskih paketov in pomagali pri razvrščanju darovane pomoči. Obiskali smo 37 domov starejših in 18 ustanov ter osnovnih šol s prilagojenim programom. Za živali smo zbrali 4,9 tone hrane in pomagali pri urejanju zavetišč ter celo v živalskem vrtu. Dan odprtih vrat je v desetih letih gostil skoraj 24.600 obiskovalcev,« je številke preteklih Tednov humanosti in prostovoljstva strnila Teja Lesjak, vodja službe za odnose z javnostmi v Krki.