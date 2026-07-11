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V PETEK POSLAL DEPEŠO

Konec je, Samuel Žbogar je odstopil kot vodja slovenskega predstavništva pri ZN

Predstavništvo naj bi zapustil konec avgusta, torej dve leti pred iztekom mandata.
Samuel Žbogar FOTO: Blaž Samec
Samuel Žbogar FOTO: Blaž Samec
STA, M. J.
 11. 7. 2026 | 17:15
 11. 7. 2026 | 18:32
2:14
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Samuel Žbogar je odstopil s položaja slovenskega stalnega predstavnika pri Združenih narodih v New Yorku, danes poroča portal N1. Novico o njegovem predčasnem odhodu so za N1 potrdili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Žbogar je danes v izjavi za STA dejal, da je odstopil iz osebnih razlogov.

Po navedbah diplomatskih virov, na katere se sklicuje portal, je Žbogar v petek poslal depešo, v kateri je zapisal, da odstopa s sedanjega položaja. Predstavništvo naj bi zapustil konec avgusta, torej dve leti pred iztekom mandata. V izjavi za STA je Žbogar potrdil, da je ministrstvu poslal dopis, da s 1. septembrom odstopa iz osebnih razlogov. Kaj so ti razlogi, ni želel komentirati. Dodal je, da razlogov v dopisu ministrstvu ni navedel.

V diplomatskih krogih pa naj bi krožile različne informacije, zakaj je Žbogar odstopil. Njegov odhod bi bil lahko povezan z napovedanim inšpekcijskim nadzorom nad poslovanjem slovenskega predstavništva pri ZN v New Yorku, piše N1. Toda Žbogar je zatrdil, da je za ta nadzor izvedel šele iz današnjega poročanja portala. Ob tem je izrazil upanje, da bo opravljen še v času, ko bo na predstavništvu. Po drugih navedbah naj bi o odhodu razmišljal že dlje časa, nekateri sogovorniki pa ocenjujejo, da se je zanj odločil iz načelnih razlogov, in sicer zaradi drugačnih zunanjepolitičnih usmeritev nove vlade.

Ima več kot 30 let izkušenj

Samuel Žbogar je diplomat, ki ima več kot 30 let izkušenj. V času prejšnje vlade, ko je zunanje ministrstvo vodila ministrica Tanja Fajon (SD), je bil najprej njen državni sekretar. Poleti 2023 je bil imenovan za vodjo posebne misije za nestalno članstvo Slovenije v Varnostnem svetu ZN, februarja lani pa je prevzel vodenje slovenskega stalnega predstavništva pri ZN. Pred tem je bil med drugim tudi zunanji minister v vladi Boruta Pahorja.

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