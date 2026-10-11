Konec je: zadnji ostanki 12000 let starega Triglavskega ledenika bodo za vedno izginili vsak čas (FOTO)

Triglavski ledenik, eden najbolj prepoznavnih naravnih simbolov slovenskega visokogorja, je tik pred popolnim izginotjem. Tam, kjer je bila še pred dobrim stoletjem ogromna ledena površina, so danes ostali le majhni, med seboj ločeni ostanki ledu. Po poročanju raziskovalcev so izginotje zadnjih zaplat ledenika dodatno pospešili nenavadno topli tedni jeseni, skromna količina snega minulo zimo in njegovo zgodnje taljenje.

Nekoč več kot 40 hektarjev ledu

Ob koncu 19. stoletja je Triglavski ledenik pokrival več kot 40 hektarjev oziroma površino več deset nogometnih igrišč. Do leta 1946 se je njegova površina zmanjšala na približno 15 hektarjev. Še sredi prejšnjega stoletja je bilo na njem mogoče smučati, nato pa je krčenje postajalo vse hitrejše. V devetdesetih letih je ledenik že razpadel na več delov, leta 2003 pa je meril le še okoli 0,7 hektarja. Proces se je sicer iz leta v leto nekoliko razlikoval. Obilnejše zime so mu za kratek čas sicer pomagale, a dolgoročni trend je bil ves čas enak.

Pri tem je pomembna še podrobnost, da strokovno gledano Triglavski ledenik že nekaj let sploh ne izpolnjuje več pogojev, da bi ga lahko imenovali pravi ledenik. Meritve Geografskega inštituta Antona Melika so leta 2019 pokazale, da se je ledena masa zmanjšala do te mere, da se ne obnavlja več tako kot ledenik in se ne premika pod lastno težo.

Triglavski ledenik FOTO: Arhiv Zrc Sazu, Geografski Inštitut Antona Melika

Ostali so le tako imenovani ledeniški oziroma glacialni ostanki.

Geograf Uroš Stepišnik je že takrat pojasnjeval, da je ledena masa po približno 150 letih krčenja postala zgolj zaplata ledu in je v pravem pomenu besede ni bilo več mogoče šteti za ledenik. Podobna usoda je doletela tudi Ledenik pod Skuto. Tudi ta je zaradi segrevanja izgubil značilnosti pravega ledenika in danes velja predvsem za ledeniški ostanek. Zaradi tega nekateri raziskovalci Slovenijo omenjajo kot eno prvih oziroma celo prvo državo moderne dobe, ki je izgubila vse svoje prave ledenike.

Ko so leta 2024 svetovni mediji poročali, da je Venezuela izgubila zadnji ledenik in naj bi bila prva država v modernem času brez ledenikov, so strokovnjaki opozorili prav na Slovenijo: Triglavski ledenik in Ledenik pod Skuto sta značilnosti pravih ledenikov izgubila že prej.

Led naj bi bil tam okoli 12.000 let

Zgodba je še toliko bolj izjemna zaradi starosti ledene mase. Raziskave kažejo, da bi lahko led na območju pod Triglavom vztrajal vse od konca pleistocenske poledenitve, pred približno 12.000 leti. Dolgo je veljalo, da je ledenik nastal šele v času tako imenovane male ledene dobe med 14. in 19. stoletjem, novejše raziskave pa so pokazale, da je lahko precej starejši.

Raziskovalci njegovo hitro krčenje povezujejo predvsem z naraščanjem temperatur. Za obstoj majhnih visokogorskih ledenikov pa je pomembna tudi količina snega, ki se nabere čez zimo in ostane dovolj dolgo v pomlad. Letošnja kombinacija je bila zanje posebej neugodna, saj je bilo snega malo, začel se je taliti zgodaj, nato pa so sledila še dolga obdobja precej visokih temperatur.

Že septembra so slovenski raziskovalci opozarjali, da je Triglavski ledenik na robu popolnega izginotja. Takrat so ocenili, da bi lahko zadnje ostanke izgubili še pred koncem letošnje talilne sezone. In vse kaže, da so imeli prav.