DRŽAVNI ZBOR

Konec krompirja za drobiž: novi zakon bi prepovedal prodajo hrane pod nabavno ceno

Takšne akcije naj bi se dogajale predvsem pri mesu, sadju in zelenjavi, kjer so trgovci z izjemnimi popusti skušali pritegniti pozornost.
FOTO: Jože Suhadolnik
N. P.
 4. 11. 2025 | 21:37
2:21
Trgovci so v zadnjih letih močno zniževali cene osnovnih živil – nekateri celo pod lastno nabavno ceno. Meso in zelenjava sta se prodajala po simboličnih zneskih, ugotavlja 24ur v prispevku o pretiranem cenovnem tekmovanju med trgovinami.

Zdaj je v državnem zboru v obravnavi novi zakon o hrani, ki bo takšno prakso prepovedal. Prodaja živil pod nabavno ceno po novem ne bo več dovoljena – izjema bodo le izdelki tik pred iztekom roka uporabe.

Cilj: zaščita slovenskih kmetov in realne cene hrane

Kot navaja 24ur, je glavni namen spremembe zakona okrepitev slovenskega kmetijstva in živilske industrije. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek je poudaril, da je slovenska hrana kakovostna in varna, nakup domačih izdelkov pa pomaga ohranjati tudi slovensko podeželje: »Kmetje potrebujejo samo priložnost – to pomeni, da kupujemo, kar pridelajo,« je dejal Podgoršek.

Podobno meni tudi predsednik Zadružne zveze Borut Florjančič, ki opozarja, da umetno nizke cene ustvarjajo nerealna pričakovanja kupcev o tem, koliko bi moral kmet sploh zaslužiti za svoje pridelke.

Predsednica Trgovinske zbornice Mariča Lah je pojasnila, da so ekstremno nizke cene posledica močne konkurence v času spremljanja cenovne košarice: »Trgovci so želeli biti najbolj ugodni, najbolj prijazni kupcem – in cene so zato padale tudi absurdno nizko,« je dejala.

Florjančič dodaja, da so se takšne akcije dogajale predvsem pri mesu, sadju in zelenjavi, kjer so trgovci z izjemnimi popusti skušali pritegniti pozornost.

Trgovci proti, kmetje za

Na Kmetijsko-gozdarski zbornici spremembo pozdravljajo, saj menijo, da bodo s tem kmetje bolj zaščiteni pred pritiski trgovskih verig. Po njihovem mnenju akcije, kjer potrošnik dobi vrečo krompirja za nekaj centov, zmanjšujejo vrednost hrane in izkrivljajo dojemanje realnih cen.

Trgovci pa opozarjajo na nasprotno: po mnenju Trgovinske zbornice bi lahko prepoved poslabšala konkurenčnost na trgu in omejila potrošnikovo pravico do najugodnejših cen.

trgovinacenehranakmetijstvomesopotrošnikikmetjepopustikošarica živil
