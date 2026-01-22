Konec mrzlih dni je pred vrati. V višjih predelih Slovenije že piha jugozahodnik, ki prinaša toplejši in vlažnejši zrak, medtem ko po nižinah še vztraja hladen zrak. Čeprav bo sonce v severnih krajih že pokazalo svojo moč, bodo panonske nižine ostale pod mešanico nizke oblačnosti in mraza. Teden se tako končuje z jasno spremembo vremena – mrzle dni bo prekinila otoplitev, ki bo po celotni državi postopoma dvignila temperature. V večjem delu Slovenije bo danes prevladovala nizka oblačnost, najvišje dnevne temperature bodo od –3 do 3 °C, na Primorskem od 4 do 9 °C. Nekaj sonca bo mogoče ujeti le v severnih krajih, od Bovškega do Koroške, medtem ko bodo Panonska nižina in vzhod ostala zamrznjena pod sivo meglo.

»V višinah že piha jugozahodnik, doteka toplejši in v višinah tudi bolj vlažen zrak, tako da se bo tam začelo greti že danes, medtem ko bo po nižinah hladen zrak ostajal zajezen in v večjem delu Slovenije,« je v jutranjem pogovoru za Val 202 dejal dežurni vremenoslovec na Agenciji RS za okolje (Arso) Andrej Velkavrh.

Otoplitev prinaša konec mrzlih dni, a nizka oblačnost in poledica še vedno opozarjata na previdnost, zlasti v nižinah. Vremenski obrati bodo poskrbeli, da bo konec tedna za marsikoga sončen le občasno, medtem ko bodo padavine in burja ob koncu tedna spremenili razpoloženje v mnogih delih države. Nad Sredozemljem in zahodno Evropo se širi obsežno območje nizkega zračnega tlaka, ki bo vplivalo tudi na Slovenijo. Jugozahodni veter že prinaša toplejši zrak, ki se dviga v višje plasti atmosfere, a pod temperaturnim obratom še vztraja hladen zrak, kar pomeni, da bo občutek hladnega vremena po nižinah vztrajal.

Jutri se bo oblačnost povečala, sprva bo na severu še nekaj sonca, po nižinah pa megla ali nizka oblačnost. Zvečer bodo v zahodnih krajih začele padati prve manjše padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -4 °C na severu, drugod od -4 do 1 °C, ob morju okoli 2 °C, najvišje dnevne pa od 0 do 6 °C, na Primorskem do 8 °C. Tudi sosednje pokrajine bodo pretežno oblačne, severno od Slovenije bo precej jasno, po nekaterih nižinah pa zjutraj megla. Jutri popoldne bo v italijanskih pokrajinah začelo deževati, kar bo vplivalo tudi na zahodne dele Slovenije.

Obeti za konec tedna

V noči na soboto se bodo padavine na zahodu nekoliko okrepile in razširile proti osrednji Sloveniji, čez dan pa še nekoliko vzhodneje. Meja sneženja se bo dvignila med 1000 in 1300 m, le v alpskih dolinah bo lahko snežilo nižje. Po nekaterih kotlinah bo sprva možna poledica, padavine pa bodo popoldne začasno ponehale. Topleje bo.

V nedeljo bo oblačno, zjutraj bo na zahodu spet začelo deževati, padavine bodo čez dan zajele vso Slovenijo. Po nižinah v notranjosti bo sprva večinoma deževalo, na Primorskem pa bo zapihala burja.

FOTO: Arso

Vreme v gorah

Danes bo v gorah še pretežno jasno, le v notranjskih in primorskih hribih bo oblačno in megleno. Čez dan se bo pojavilo nekaj oblakov, pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Temperatura na 1500 m bo okoli -2 °C, na 2500 m okoli -4 °C. Jutri bo zjutraj še nekaj jasnine, a že zgodaj bo oblačnost naraščala, čez dan bo pretežno oblačno in megleno. V vzhodnih Karavankah in na Pohorju bo oblačno, v zahodnih Julijcih in predgorju se bodo zvečer pojavile manjše padavine. Meja sneženja bo večerno nad 1000 m, le v Gornjesavski dolini bo ostala nižje. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik, temperatura na 1500 m bo okoli 0 °C, na 2500 m pa okoli -3 °C.