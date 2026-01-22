  • Delo d.o.o.
VREMENSKA NAPOVED

Konec mrzlih dni, a previdno: dvig meje sneženja, poledica in burja bodo krojile vreme

Prihaja vremenska sprememba.
FOTO: Kryssia Campos Getty Images
FOTO: Kryssia Campos Getty Images
A. G.
 22. 1. 2026 | 10:16
 22. 1. 2026 | 10:16
A+A-

Konec mrzlih dni je pred vrati. V višjih predelih Slovenije že piha jugozahodnik, ki prinaša toplejši in vlažnejši zrak, medtem ko po nižinah še vztraja hladen zrak. Čeprav bo sonce v severnih krajih že pokazalo svojo moč, bodo panonske nižine ostale pod mešanico nizke oblačnosti in mraza. Teden se tako končuje z jasno spremembo vremena – mrzle dni bo prekinila otoplitev, ki bo po celotni državi postopoma dvignila temperature. V večjem delu Slovenije bo danes prevladovala nizka oblačnost, najvišje dnevne temperature bodo od –3 do 3 °C, na Primorskem od 4 do 9 °C. Nekaj sonca bo mogoče ujeti le v severnih krajih, od Bovškega do Koroške, medtem ko bodo Panonska nižina in vzhod ostala zamrznjena pod sivo meglo.

»V višinah že piha jugozahodnik, doteka toplejši in v višinah tudi bolj vlažen zrak, tako da se bo tam začelo greti že danes, medtem ko bo po nižinah hladen zrak ostajal zajezen in v večjem delu Slovenije,« je v jutranjem pogovoru za Val 202 dejal dežurni vremenoslovec na Agenciji RS za okolje (Arso) Andrej Velkavrh.

Otoplitev prinaša konec mrzlih dni, a nizka oblačnost in poledica še vedno opozarjata na previdnost, zlasti v nižinah. Vremenski obrati bodo poskrbeli, da bo konec tedna za marsikoga sončen le občasno, medtem ko bodo padavine in burja ob koncu tedna spremenili razpoloženje v mnogih delih države. Nad Sredozemljem in zahodno Evropo se širi obsežno območje nizkega zračnega tlaka, ki bo vplivalo tudi na Slovenijo. Jugozahodni veter že prinaša toplejši zrak, ki se dviga v višje plasti atmosfere, a pod temperaturnim obratom še vztraja hladen zrak, kar pomeni, da bo občutek hladnega vremena po nižinah vztrajal.

Jutri se bo oblačnost povečala, sprva bo na severu še nekaj sonca, po nižinah pa megla ali nizka oblačnost. Zvečer bodo v zahodnih krajih začele padati prve manjše padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -4 °C na severu, drugod od -4 do 1 °C, ob morju okoli 2 °C, najvišje dnevne pa od 0 do 6 °C, na Primorskem do 8 °C. Tudi sosednje pokrajine bodo pretežno oblačne, severno od Slovenije bo precej jasno, po nekaterih nižinah pa zjutraj megla. Jutri popoldne bo v italijanskih pokrajinah začelo deževati, kar bo vplivalo tudi na zahodne dele Slovenije.

Obeti za konec tedna

V noči na soboto se bodo padavine na zahodu nekoliko okrepile in razširile proti osrednji Sloveniji, čez dan pa še nekoliko vzhodneje. Meja sneženja se bo dvignila med 1000 in 1300 m, le v alpskih dolinah bo lahko snežilo nižje. Po nekaterih kotlinah bo sprva možna poledica, padavine pa bodo popoldne začasno ponehale. Topleje bo.

V nedeljo bo oblačno, zjutraj bo na zahodu spet začelo deževati, padavine bodo čez dan zajele vso Slovenijo. Po nižinah v notranjosti bo sprva večinoma deževalo, na Primorskem pa bo zapihala burja.

FOTO: Arso
FOTO: Arso

Vreme v gorah

Danes bo v gorah še pretežno jasno, le v notranjskih in primorskih hribih bo oblačno in megleno. Čez dan se bo pojavilo nekaj oblakov, pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Temperatura na 1500 m bo okoli -2 °C, na 2500 m okoli -4 °C. Jutri bo zjutraj še nekaj jasnine, a že zgodaj bo oblačnost naraščala, čez dan bo pretežno oblačno in megleno. V vzhodnih Karavankah in na Pohorju bo oblačno, v zahodnih Julijcih in predgorju se bodo zvečer pojavile manjše padavine. Meja sneženja bo večerno nad 1000 m, le v Gornjesavski dolini bo ostala nižje. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik, temperatura na 1500 m bo okoli 0 °C, na 2500 m pa okoli -3 °C.

Več iz teme

Arsovremenapovedvremenska napovedzimaSlovenijamraz
ZADNJE NOVICE
11:43
Novice  |  Slovenija
POVIŠANJE

Znano, za koliko se bo letos zvišala minimalna plača, minister Mesec dosegel svoje

Oodločitev o 1000 evrih neto je zdržala koalicijsko in vladno presojo, je še dodal.
22. 1. 2026 | 11:43
11:35
Bulvar  |  Zanimivosti
NAVDUŠILA

To je Veronika - prva krava, ki je uporabila orodje

Zna se popraskati z metlami in grabljami. Raziskovalci menijo, da so krave pametnejše, kot smo mislili.
22. 1. 2026 | 11:35
11:30
Novice  |  Slovenija
MANIPULACIJE?

Srbska političarka udarila po Prebiliču, potem ko je izjavil: Takšne stvari se niso dogajale niti v jugoslovanskem režimu

Predsednica srbske narodne skupščine Ana Brnabić je slovenskemu evroposlancu očitala politično manipulacijo, potem ko je ta kritiziral policijsko posredovanje na Filozofski fakulteti v Novem Sadu.
22. 1. 2026 | 11:30
11:16
Bulvar  |  Tuji trači
ŽALOSTNA VEST

Dvor žaluje: umrla je kraljeva sestra

Princesa se je poslovila mirno, v krogu svoje družine.
22. 1. 2026 | 11:16
11:09
Bulvar  |  Glasba in film
PRILJUBLJENA ZVRST

Simon Vadnjal skočil v country vode

V svoji glasbeni karieri je zaplaval v nekoliko drugačne vode.
Roman Turnšek22. 1. 2026 | 11:09
11:06
Lifestyle  |  Astro
NASVET

Ko smo v temi, poiščimo smisel: kopel z morsko soljo bo odplaknila težo

Zavedajmo se, da smo v zimi in da ta vedno mine.
22. 1. 2026 | 11:06

