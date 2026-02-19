Konec neomejenega TikToka? Država bi uvedla starostno omejitev za družbena omrežja

INTERNETNA SVOBODA

Začeli postopke za pripravo zakonskih omejitev. Vprašanj je mnogo več kot odgovorov.

Je treba omejiti tudi dostop do nekaterih platform, ki sicer niso družbena omrežja, lahko pa imajo podobno škodljive učinke? FOTO: Saeed Khan/AFP

Vlada je ministrstvu za digitalno preobrazbo (MDP) naložila pripravo predloga zakonskih podlag za uporabo družbenih omrežij in sorodnih storitev za mlajše od 15. leta starosti. Na prvem sestanku petih pristojnih ministrstev minuli teden so izmenjali vsebinske predloge za zmanjšanje sistemskih tveganj digitalnih platform za mladostnike. Vsebinske predloge ter strokovnjake za pripravo zakonodaje so ob MDP prispevali še ministrstvo za zdravje, ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter ministrstvo za notranje zadeve. »Naš skupni cilj ni omejevanje ...