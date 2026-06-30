Konec peklenske vročine! Po dveh tednih prihaja hladna fronta, možne tudi močnejše nevihte

Po skoraj dveh tednih izjemne vročine, ki je po Sloveniji podrla številne junijske temperaturne rekorde, se vremenska slika spreminja. Agencija RS za okolje (Arso) napoveduje, da bo sreda še zadnji zelo vroč dan, zvečer pa bo državo prešla hladna fronta, ki bo prinesla osvežitev in krajevne nevihte.

Čeprav se bo živo srebro tudi v sredo povzpelo med 32 in 37 stopinj Celzija, bo ozračje zaradi velike pregretosti vse bolj nestabilno. Prve nevihte bodo po napovedih nastale že zgodaj popoldne nad hribovitimi kraji, proti večeru pa se bodo razširile tudi drugod po Sloveniji. Na Primorskem se lahko nevihtno vreme nadaljuje tudi v noč na četrtek.

Na Arsu pojasnjujejo, da se hladna fronta danes še zadržuje severno od Alp, v sredo zvečer pa bo dosegla tudi Slovenijo. Ob njenem prehodu bo začel od severovzhoda pritekati nekoliko hladnejši zrak, ki bo sprožil nastanek neviht.

FOTO: Arso

»Razmere za nastanek krajevnih neurij predvidoma ne bodo tako zaostrene, kot bi bile, če se višinska dolina ne bi ravno nad našim območjem razdelila na dva dela,« pojasnjujejo meteorologi. Dodajajo, da lahko predvsem popoldne in zgodaj zvečer nastane tudi kakšna močnejša nevihta, nato pa se bo ozračje, zlasti v notranjosti države, postopoma stabiliziralo. Nevihtni nalivi bodo prešli v bolj enakomeren dež.

FOTO: Arso

Rumeno opozorilo za vso Slovenijo

Arso za sredo ohranja rumeno vremensko opozorilo zaradi neviht za celotno državo. Ob tem opozarjajo, da se lahko opozorila glede na nove izračune vremenskih modelov še spremenijo.

Že v ponedeljek so se zaradi velike pregretosti ozračja razvile posamezne vročinske nevihte, podobno pa se lahko ponekod zgodi tudi danes popoldne.

Prihaja prijetnejše vreme

Dobra novica je, da bo hladna fronta prinesla tudi občutno prijetnejše temperature. Od četrtka do nedelje bodo jutra večinoma okoli 15 stopinj Celzija, dnevne temperature pa se bodo gibale med 25 in 30 stopinjami.

S tem se bo zaključil prvi letošnji vročinski val, ki je trajal približno dva tedna in marsikje postavil nove junijske temperaturne rekorde. Meteorologi zato svetujejo, da tudi v sredo spremljate vremensko napoved, saj se lahko nevihte ponekod razvijejo precej hitro.