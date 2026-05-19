Danes bo vložena Janševa kandidatura za mandatarja in s tem za četrto Janševo vlado

Po Demokratih in NSi, ki so to storili minuli teden, so v ponedeljek zvečer vsebinskemu delu koalicijske pogodbe za mandatno obdobje 2026-2030 prikimali še v SLS, Fokusu Marka Lotriča in seveda SDS, ki bo vlado tudi vodila.

To pomeni, da so izpolnjeni pogoji za vložitev mandatarske kandidature, je v ponedeljek zvečer napovedal najverjetnejši mandatar Janez Janša. Za izvolitev potrebuje 46 glasov, stranke podpisnice koalicijske pogodbe jih imajo zgolj 43. A si Janša lahko obeta tudi podporo stranke Resnica, čeprav ta formalno ne bo del koalicije. Kot je v soboto povedal njen predsednik Zoran Stevanović, bodo prispevali tudi podpise za Janševo kandidaturo.

Glasovanje o novem mandatarju bi lahko glede na določene roke sledilo najhitreje v petek, ko bi, če ne bo presenečenj, Janša lahko še četrtič v zgodovini države dobil mandat za sestavo vlade.