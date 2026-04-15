Konec prve slovenske digitalne denarnice mBills, ki je orala ledino enajst let pred svojim časom

mBills je slovenska mobilna plačilna aplikacija, ki velja za eno prvih digitalnih denarnic pri nas. Ob svojem nastanku leta 2015 je predstavljala zgodnji poskus uvedbe celovitega mobilnega plačilnega sistema, ki bi uporabnikom omogočil upravljanje denarja neposredno prek telefona, brez potrebe po klasični bančni kartici ali gotovini. Delovala je kot digitalna denarnica, povezana z regulirano finančno institucijo, in je omogočala osnovne funkcije, kot so plačevanje računov, mobilna nakazila in plačila na prodajnih mestih prek QR kode. Njen lastnik je bil, in še vedno je, Petrol.

V obdobju, ko se je mBills pojavil, se je v Sloveniji šele začela širša digitalizacija plačil, zato je bil pomemben kot eden prvih sistemov, ki je uporabnikom približal mobilno plačevanje v vsakdanji uporabi. S tem je prispeval k spreminjanju navad in uvajanju brezgotovinskih plačil, še preden so podobne funkcionalnosti v celoti razvile banke same.

Kljub zgodnji prednosti pa se mBills nikoli ni razširil v množično uporabo. Glavni razlog je bil hiter razvoj mobilnih bančnih aplikacij, ki so prevzele podobne funkcije in jih integrirale neposredno v obstoječe bančne račune. Dodatno so konkurenco predstavljale globalne fintech platforme, ki so ponudile širšo mednarodno uporabnost in močnejši ekosistem. Posledično je mBills ostal predvsem lokalna rešitev, ki je imela pomembno pionirsko vlogo, a se ni razvila v plačilni standard.

mBills je že enajst let nazaj ponujala funkcije, ki jih nekateri uporabniki šele danes zares spoznavajo. FOTO: mBills

Petrol namesto nje uvaja Petrol Pay

Petrol Pay je septembra lani uvedel novo plačilno rešitev, ki združuje funkcionalnosti kartice zvestobe in mednarodne plačilne kartice. Storitev omogoča brezstično plačevanje doma in v tujini povsod, kjer je sprejeta kartica Visa, hkrati pa združuje plačilne in uporabniške ugodnosti v enem sistemu.

V okviru širše strategije digitalne preobrazbe podjetja Petrol Pay d.o.o. se poudarja razvoj trajnostnih plačilnih storitev in postopna posodobitev poslovnega modela. V tem kontekstu podjetje napoveduje tudi ukinjanje določenih manj tržno zanimivih produktov, med katere spada tudi storitev mBills.

Uporabniki bodo zato postopoma preusmerjeni v novo kartično shemo Petrol Pay, medtem ko bo storitev mBills delovala še do 15. junija 2026. Po tem datumu bo sledilo še prehodno obdobje, v katerem bodo imeli uporabniki dva meseca časa za prenos preostalega dobroimetja prek prilagojene različice aplikacije, preden se storitev dokončno ukine.