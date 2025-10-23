Konec tedna nikar za Bežigrad! Zaprta bo Dunajska cesta

Konec tedna bodo na Dunajski cesti v Ljubljani izvedli zaključna asfalterska dela, potem ko so poglobili vozišče ter uredili odvodnjavanje in pločnike, zato bo cesta od sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure popolnoma zaprta. Površine za pešce in kolesarje bodo normalno prevozne.

Do zaključka del, predvidoma do 30. novembra, morajo asfaltirati še zaključni sloj, izvesti talne horizontalne označbe ter dokončati montažo in obdelavo ograje na območju nadhoda, za kar bodo potrebne še krajše delne zapore ceste, so dodali na direkciji za infrastrukturo ter uporabnike zaprosili za potrpežljivost in razumevanje. V primeru dežja bodo zaporo prestavili na konec tedna med 8. in 10. novembrom.

Ureditev Dunajske ceste je sicer del projekta nadgradnje železniškega območja ljubljanskih postaj. Dela so stekla januarja, v prvi fazi je predvidena nadgradnja železniške postaje Ljubljana.

Ta poleg gradnje nadomestnega železniškega nadvoza čez Dunajsko cesto predvideva še nadgradnjo osrednjega dela železniške postaje Ljubljana ter gradnjo nadomestnih železniških nadvozov čez Šmartinsko in Potrčevo cesto. Dela naj bi bila zaključena v letu 2027.

V drugi fazi je predvidena še nadgradnja železniških postaj Ljubljana Šiška, Ljubljana Moste in Ljubljana Zalog, kot tudi postajališča Ljubljana Polje ter odsekov med postajami.