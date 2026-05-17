Konec tedna v Velenju v znamenju rekordov: po Robertu Gotarju danes v lov za novim

Po tem, ko je legendarnemu slovenskemu harmonikarju Robertu Goterju na velenjski Visti uspelo izpeljati izjemno zahteven podvig neprekinjenega igranja harmonike, s katerim je presegel aktualni svetovni rekord, bodo danes na isti lokaciji poskušali postaviti še rekord v največjem številu harmonikarjev na enem mestu. Organizatorji želijo zbrati več kot 5500 harmonikarjev, ki bodo skupaj zaigrali skladbo Na Golici. Doslej se je prijavilo okoli 3600 udeležencev, prijave pa bodo odprte vse do približno 14.45, ko bo znano, ali je rekord uspelo podreti. Uradni Guinnessov rekord v skupinskem igranju harmonike si s 5282 udeleženci trenutno lasti Kitajska.

Dogodek, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc Musar, predstavlja poklon slovenski identiteti in povezovanju generacij. Za vzdušje bodo med drugim poskrbeli Čuki, Gadi, Ansambel Stil, Alpski kvintet in Poskočni muzikanti, ljubitelji kulinarike pa se bodo lahko preizkusili v tekmovanju v kuhanju goveje »župe«, so sporočili z velenjske občine. Kot so zapisali, praznik harmonike ni le glasbeni dogodek, ampak poklon slovenski tradiciji, kulturi in glasbi, ki povezuje generacije. »Želimo si, da Vista za en dan postane prostor ponosa, druženja in dobre volje,« so dodali.