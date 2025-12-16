Konec trubačev in harmonike na Prešernovem trgu, takšne bodo kazni za kršitelje

Galerija
V Ljubljani do konca leta velja prepoved spontanih uličnih nastopov z glasbenimi inštrumenti v centru mesta. Ljubljanski župan Zoran Janković je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da sklep velja tudi za trubače, harmonikarja na Prešernovem trgu in nastopajoče na Šuštarskem mostu. Sklep so sprejeli na podlagi pritožb meščanov. Povod za sklep o prepovedi uličnih nastopov z glasbenimi inštrumenti, ki ga je na ponedeljkovi seji sprejel mestni svet, sta bili po županovih besedah pritožbi glede trubačev in harmonikarja na Prešernovem trgu, saj so bili moteči. »Trubači so tudi mene motili,« je pojasnil Janković. Prepričan je, da so sprejeli pravi ukrep, ki je odgovor na moteče dogajanje.
Po njegovih besedah je mestne svetnike SDS na ponedeljkovi seji zanimalo, kako bo občina preprečila trubače, ki ne spadajo v to okolje, potem pa so bili presenečeni, »ker smo sledili njihovemu predlogu«. Na očitek, da ne gre za spremembo odloka, pa je dejal, da so imeli priložnost, da bi spremenili odlok, a da bi potem moralo miniti nekaj dni, da bi začel veljati, zato so sprejeli sklep, ki velja takoj. Ob tem je dejal, da je v Ljubljani v prvih 15 dneh decembra še nikoli niso imeli toliko obiskovalcev. »Sobe v hotelu ne morete dobiti, je vse polno,« je dejal in dodal, da so polne tudi restavracije. Po njegovih besedah največ gostov prihaja iz Italije, Avstrije in Nemčije, »tako da je polno, polno, polno«. Natančne podatke bodo sicer podali na koncu leta. »Spet bomo imeli rekord, v to sem trdno prepričan,« je še povedal.