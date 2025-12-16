  • Delo d.o.o.
NIČ VEČ GLASBE

Konec trubačev in harmonike na Prešernovem trgu, takšne bodo kazni za kršitelje

Prepričan je, da so sprejeli pravi ukrep, ki je odgovor na moteče dogajanje.
»Trubači so tudi mene motili,« je pojasnil Janković. FOTO: Jože Suhadolnik
»Trubači so tudi mene motili,« je pojasnil Janković. FOTO: Jože Suhadolnik
STA, N. P.
 16. 12. 2025 | 19:11
 16. 12. 2025 | 19:12
A+A-

V Ljubljani do konca leta velja prepoved spontanih uličnih nastopov z glasbenimi inštrumenti v centru mesta. Ljubljanski župan Zoran Janković je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da sklep velja tudi za trubače, harmonikarja na Prešernovem trgu in nastopajoče na Šuštarskem mostu. Sklep so sprejeli na podlagi pritožb meščanov. Povod za sklep o prepovedi uličnih nastopov z glasbenimi inštrumenti, ki ga je na ponedeljkovi seji sprejel mestni svet, sta bili po županovih besedah pritožbi glede trubačev in harmonikarja na Prešernovem trgu, saj so bili moteči. »Trubači so tudi mene motili,« je pojasnil Janković. Prepričan je, da so sprejeli pravi ukrep, ki je odgovor na moteče dogajanje.

»Trubači so tudi mene motili,« je pojasnil Janković. FOTO: Jože Suhadolnik
»Trubači so tudi mene motili,« je pojasnil Janković. FOTO: Jože Suhadolnik
Prepoved velja le za center mesta, in sicer na ploščadi pri Figovcu, v Parku slovenske reformacije, Miklošičevem parku, na Nazorjevi ulici, v podhodu pri Moderni galeriji, parku Zvezda, na Dvornem trgu, Šuštarskem mostu, Bregu pri Hribarjevem spomeniku, Gornjem trgu pri vodnjaku, Gallusovem nabrežju, Hradetskega mostu, Špici, Trgu francoske revolucije, Trubarjevi cesti, Mesarskem mostu, Prekmurskem trgu, Čopovi ulici in na Prešernovem trgu. Na teh lokacijah so sicer spontani ulični nastopi dovoljeni, do konca leta pa torej prepovedani. Že pred tem je občinski inšpektorat opravljal svoje delo in tudi izdajal kazni, zato je skupina trubačev iz Bolgarije že odšla, ostali pa sta dve skupini iz Severne Makedonije, je povedal. Odslej glasbenikov, ki bodo kršili sklep, ne bodo opozarjali, ampak bo občinski inšpektor »enostavno pokazal sklep in preprečil nastope«. Globa za kršitev znaša 150 evrov za vsakega nastopajočega. Dodal je, da je v Ljubljani dovolj organiziranega programa in prireditev. Ulični glasbeniki tudi ne morejo zaprositi za dovoljenje, saj je decembrski program že zastavljen, ob tem pa gre za spontane nastope.

Po njegovih besedah je mestne svetnike SDS na ponedeljkovi seji zanimalo, kako bo občina preprečila trubače, ki ne spadajo v to okolje, potem pa so bili presenečeni, »ker smo sledili njihovemu predlogu«. Na očitek, da ne gre za spremembo odloka, pa je dejal, da so imeli priložnost, da bi spremenili odlok, a da bi potem moralo miniti nekaj dni, da bi začel veljati, zato so sprejeli sklep, ki velja takoj. Ob tem je dejal, da je v Ljubljani v prvih 15 dneh decembra še nikoli niso imeli toliko obiskovalcev. »Sobe v hotelu ne morete dobiti, je vse polno,« je dejal in dodal, da so polne tudi restavracije. Po njegovih besedah največ gostov prihaja iz Italije, Avstrije in Nemčije, »tako da je polno, polno, polno«. Natančne podatke bodo sicer podali na koncu leta. »Spet bomo imeli rekord, v to sem trdno prepričan,« je še povedal.

