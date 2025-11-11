Konec za legendarno slovensko ladjo, zadnjič bo plula v četrtek: Izgubili jo bomo in to pod predsednikom vlade iz Primorske

Ladja Laho je ena najstarejših ladij na Jadranu, zgrajena leta 1903 na Nizozemskem. Po bogati zgodovini, starejša je celo od Titanika, v kateri je služila kot tovorna in vojaška ladja, je bila leta 1992 pripeljana v Slovenijo, kjer je postala priljubljena turistična atrakcija. V Portorožu je desetletja vozila obiskovalce na panoramske izlete in gostila številne dogodke. Dolga je 37 metrov, široka 6 metrov in sprejme približno 150 potnikov. A stroški vzdrževanja v zadnjih letih so se močno povečali. K temu so prispevali pandemija covida-19, inflacija ter višji davki in prispevki. Ladji je bilo napovedano uničenje.

Še pred dnevi je za Delo kanček upanja vlil njen dosedanji lastnik Viko Kveder. Namignil je, da bo podjetje Adriatic Safari, ki upravlja z ladjo, prevzel koprski podjetnik in nekdanji koprski župan Boris Popovič ali pa eno od njegovih podjetij. Načrtoval naj bi celo njeno prenovo v plavajočo restavracijo.

A kot je zaslediti v objavi na Facebook strani Ladja LAHO - Adriatic Safari se je kupec, ki je obljubljal rešitev premislil. »Kljub našim prizadevanjem, številnim pogovorom, upanju in želji, da bi našla nov dom in novo življenje, je odločitev tokrat dokončna. Ladja LAHO bo še zadnjič odrinila iz svojega domačega pristana v Portorožu v četrtek, 13. novembra 2025, ob 7.00 zjutraj, in se podala proti Piranu, kjer bo še zadnjič potrobila v slovo – ponosno, kot se spodobi za plovilo, ki v sebi nosi toliko spominov. S tem se bo zaključilo njeno dolgo poglavje, ki pa ne bo odšlo v pozabo, temveč v miren počitek in lep spomin, ki bo še dolgo živel med nami. Prosimo, da v teh dneh spoštujete zasebnost lastnika in posadke. Vaša misel, pogled proti obzorju ali tih pozdrav z obale bo dovolj,« piše v objavi.