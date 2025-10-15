  • Delo d.o.o.
ODHAJA V AVSTRIJO

Konec življenja v kletki: medvedka Mici bo dobila svoj gozd in ribnik

Slovenske medvedke ne bodo preselili v Nemčijo, ampak na Zgornje Avstrijsko. Tam je že kočevski Felix, v zavetišču bi sprejeli tudi Tima iz zasebnega parka Rožman.
Medvedka Mici se bo iz kletke na Gorenjskem preselila v avstrijsko medvedje zavetišče. FOTO: Simon Hozo/Štiri Tačke
Medvedka Mici se bo iz kletke na Gorenjskem preselila v avstrijsko medvedje zavetišče. FOTO: Simon Hozo/Štiri Tačke
T. Š.
 15. 10. 2025 | 09:10
Še približno mesec dni loči medvedko Mici – ki svojega četrt veka pretežno preživlja v kletki oziroma ogradi na Gorenjskem – od enosmernega potovanja v tujino, včeraj je avstrijska organizacija za zaščito živali Štiri tačke (Four Paws) objavila spremembo namestitve, v katero se seli Mici. Namesto v Nemčijo jo bodo preselili v medvedje zavetišče Arbesbach na Zgornjem Avstrijskem, nedaleč od češke meje. »Veselimo se, da bo Mici kmalu dobila vrsti primeren in ustrezen prostor,« nam je včeraj dejala tiskovna predstavnica Štirih tačk Vera Meir.

Imela bo gozdu podoben prostor z drevesi, prvič v življenju tudi svoj mali ribnik za plavanje.

Kot je nadalje pojasnila, so se za to odločili, ker je Mici »zelo nervozna medvedka«, ob tem pa se je v Arbesbachu sprostilo območje, ki ji bo omogočalo več prostora za umik: »Imela bo gozdu podoben prostor z drevesi, prvič v življenju tudi svoj mali ribnik za plavanje.« Dodaja, da so tudi drugi medvedi, ki so jih poprej naselili v to medvedje zavetišče, dobro okrevali v novem okolju. Mici bo za soseda imela medveda Ericha – za vsak primer pa bo med njima ograja, da bosta oba ostala na varni strani zavetišča, ki ga Štiri tačke opisujejo kot »idealno okolje za okrevanje«.

V Arbesbachu jo čaka ribnik za kopanje. FOTO: Vier Pfoten/Štiri Tačke
V Arbesbachu jo čaka ribnik za kopanje. FOTO: Vier Pfoten/Štiri Tačke

V Arbesbachu je tudi kočevski medved Felix, ki ima po besedah Avstrijcev velik tek po življenju in hrani; na Zgornjem Avstrijskem pa imajo po besedah Štirih tačk prostor še za zadnjega slovenskega zasebnega medveda Tima iz Zoo parka Rožman, katerega izročitev pa njegov lastnik Jože Rožmanec vztrajno zavrača. Štiri tačke ga sicer pozivajo, da jim ga preda, še preden ga po novi zakonodaji ne bo več smel imeti v zasebni lasti. Dokončna usoda Tima se bo najverjetneje razpletla v naslednjem letu, ko bo jasno, ali bo Rožmanec po zakonu še smel imeti medveda.

