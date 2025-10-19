  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VELIKI KOSMATINCI

Konflikt z medvedom je lahko še hujši: »Če bo šlo tako naprej, bodo medvedi v petih letih v Ljubljani«

Strokovnjaki kritični do ministrstva in alternativnih predlogov namesto odstrela.
Medvedi so se po naših krajih že čisto preveč razpasli. FOTO: Jože Suhadolnik
Medvedi so se po naših krajih že čisto preveč razpasli. FOTO: Jože Suhadolnik
Maja Prijatelj Videmšek
Lovro Kastelic
 19. 10. 2025 | 06:06
5:28
A+A-

Upravljanje rjavega medveda se oddaljuje od znanosti in stroke, kar povečuje možnost za porast konfliktov, so opozorili strokovnjaki z ljubljanske univerze, ki vztrajajo, da je odstrel medvedov, ki je bil letos zaradi sodnega sklepa zadržan, edini način za sobivanje z ljudmi. Alternativne ukrepe, ki so jih predlagali zaščitniki živali in nekatere druge organizacije, so zavrnili kot neučinkovite, neizvedljive in potencialno škodljive. Bojijo se, da jih bo ministrstvo umestilo v strategijo upravljanja rjavega medveda.

Preobrat v sistemu upravljanja rjavega medveda, »ki je bil dolga leta evropski zgled«, se je zgodil letos, ko so se začeli opuščati »preizkušeno učinkoviti ukrepi in vpeljevati alternativni pristopi«, so pojasnili štirje (strokovnjaki z biotehniške in veterinarske fakultete) člani strokovne posvetovalne skupine za upravljanje velikih zveri pri ministrstvu za naravne vire in prostor. Klemen Jerina z biotehniške fakultete je tako povedal, da so bila strokovna izhodišča za izdajo odločbe za odstrel 206 medvedov letos ministrstvu poslana pravočasno, a je ministrstvo kvoto razporedilo z enega na dve leti, nakar je bil odstrel še sodno zadržan zaradi pritožbe organizacije Alpe Adria Green. Do zadržanja je bilo odstreljenih 22 medvedov. Ministrstvo se je na sklep sodišča pritožilo, glavna obravnava bo 6. novembra, kar pa po Jerinovih besedah pomeni, da letos kvotnega odstrela ne bo.

16 odstotkov prirasta ima populacija medveda, če ni odstrela.

Ob upoštevanju, da se populacija medvedov brez odstrela vsako leto poveča za 16 odstotkov, se bo število medvedov prihodnje leto povečalo z 950 na okoli 1100. To pomeni več medvedov na robu naselij ter drastičen dvig konfliktov, je dodal Jerina ter spomnil na zahajanje medvedov v bližino hiš na Rakitni.

Slovenija ni Svalbard

Raziskovalci so pojasnili, zakaj alternativni pristopi (sterilizacija oziroma kontracepcija, prehod s kvotnega odstrela na individualne odločbe, opustitev krmljenja, ukinitev dovoljenj Cites, ograjevanje najbolj izpostavljenih naselij) niso primerni. Uporaba kontracepcije na populacijski ravni »s tehničnih, logističnih, ekonomskih, trajnostnih in etičnih vidikov strokovno ni utemeljena in sprejemljiva«. Prav tako ne rešuje osnovne težave, konfliktov, medtem ko posledic njene uporabe ni mogoče predvideti, je strnil ​Gorazd Vengušt z veterinarske fakultete.

Table, ki so včasih opozarjale na območje medveda, bi lahko danes prestavili kar v središča številnih naselij. FOTO: Tomica Šuljić
Table, ki so včasih opozarjale na območje medveda, bi lahko danes prestavili kar v središča številnih naselij. FOTO: Tomica Šuljić

Raziskave o krmljenju kažejo, da to v jesenskem času zmanjšuje zahajanje medvedov v naselje, je dejal Jerina. Glede predloga o ukinitvi dovoljenj za trgovanje z medvedjim mesom in trofejami (Cites) pa meni, da lov na medvede nima značilnosti trofejnega lova. Z uničenjem mesa in trofej bi medveda v očeh lovcev kvečjemu znižali na raven škodljivca (zastrupljenih podgan).

Ograditev najbolj izpostavljenih naselij je primerna le za odročna območja, kot je Svalbard, ne pa za Slovenijo, kjer bi morali ograditi več kot sto zaselkov, je ocenil Jerina. Hubert Potočnik z biotehniške fakultete pa meni, da bi individualni odstrel namesto kvotnega imel slab psihološki učinek na lokalne prebivalce – ti bi mislili, da so varni samo, če jih varuje nekdo, ki je oborožen.

»Medvedom še nikoli ni bilo tako dobro kot zdaj. Po drugi strani pa nič od tega ne smemo imeti za večno. Njihova prihodnost je popolnoma odvisna od tolerance ljudi, zlasti tistih, ki z njimi živijo. Z napakami v upravljanju lahko sobivanje zelo hitro pokvarimo,« je opozoril Tomaž Skrbinšek z biotehniške fakultete.

Prihaja v Ljubljano

Z Rakitne prihaja tudi znani aktivist, sicer pa profesor z ljubljanske filozofske fakultete Gorazd Kovačič. Slednji je prvopodpisnik peticije z naslovom Poziv vladi k vrnitvi strokovnega upravljanja medveda. Doslej jo je podpisalo že 4000 državljanov, in to z vseh območij Slovenije, kjer je medved. Njihove tri ključne zahteve je včeraj predstavil z drugopodpisnikom Klemnom Jerino z biotehniške fakultete. Podpisniki zahtevajo, da se aktualno dovoljenje za odvzem medveda skladno s priporočili stroke popravi, dopolni ali izda dodatno dovoljenje, da bo za letošnje leto odvzem znašal 206 medvedov; da se takoj prekine nedopustno prakso, ko upravljanje medveda krojijo izbrane nevladne organizacije in njihovi simpatizerji v vrhu vlade, pri tem pa se odriva stroko in znanost; ter da se odločitve o upravljanju medveda sprejemajo transparentno, na osnovi strokovnih argumentov.

Za to peticijo so se odločili, ker so postali medvedje že redni gostje v njihovih naseljih, »najhuje pa je«, kot je dejal Kovačič, »da so izgubili ves strah pred človekom«. Do tega je prišlo, sta se strinjala sogovornika, ker jih je preveč. »Če bo šlo tako naprej, bodo medvedi v petih letih v Ljubljani.« Kovačič je prstom pokazal tudi na glavnega krivca, da se je medved tako razpasel: »To je minister za naravne vire in prostor Jože Novak, ki je politiko upravljanja velikih zveri prepustil romantikom. Skrajni čas je že, da se vrne strokovnemu upravljanju.« In še: »Če bo prišlo do napada s smrtnim izidom, bo za to neposredno odgovoren minister Novak!« Letošnjih težav naj bi bile krive zamude pri izdaji odločbe za odstrel. »V naslednjem letu lahko pričakujemo le še večje težave,« je opozoril Kovačič ter dodal, da je populacijo medvedov treba vzdrževati na tisti ravni, ki preprečuje konflikte. L. K.

Več iz teme

medvedodstrel medvedovKlemen Jerinarjavi medved
ZADNJE NOVICE
08:52
Novice  |  Slovenija
TUDI POD ZEMLJO

Perkmandeljc z avtom, pohodniki peš (FOTO)

Pot, ki ponuja občudovanje rudarskih objektov, muzejev in razgledov; trasa letos tudi pod zemljo.
Roman Turnšek19. 10. 2025 | 08:52
08:42
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZA BEŽIGRADOM

Nočna drama pri sedežu SDS: med posredovanjem poškodovana policistka

Na Trstenjakovi ulici je občan opazil veliko policije in reševalnih vozil.
19. 10. 2025 | 08:42
08:30
Šport  |  Odmevi
NEKDANJI VRHUNSKI VESLAČ

Sadik Mujkić: Občutek sreče, ko prideš »crknjen« domov,je nenadomestljiv

Nekdanji vrhunski veslač in nosilec dveh olimpijskih kolajn Sadik Mujkić je v teku na dolge proge našel rešitev za težave in duševni mir.
Nejc Grilc19. 10. 2025 | 08:30
08:30
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA OBMOČJU LITIJE

Pijan s traktorjem trčil v hišo, ni se dobro končalo

Traktor se je nato prevrnil, voznik pa hudo ranil.
19. 10. 2025 | 08:30
08:11
Bulvar  |  Domači trači
NJEN ZAŠČITNI ZNAK

Čas za slovo: poglejte, kaj je storila Nika Kovač (FOTO)

Ena naših najbolj znanih aktivistk se je odločila za spremembo.
19. 10. 2025 | 08:11
07:58
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Najboljša goveja juha: tako jo začinijo trije vrhunski slovenski kuharji

Vrhunski slovenski chefi razkrivajo trike in skrivnosti, kako skuhati popolno, domačo in aromatično govejo juho.
Kaja Berlot19. 10. 2025 | 07:58

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Kaj se skriva za prehranskimi oznakami, kot so »malo maščob«, »vir vlaknin«?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Kaj se skriva za prehranskimi oznakami, kot so »malo maščob«, »vir vlaknin«?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
Promo Delo17. 10. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

»Manj kot 5 % stavbnih objektov je primernih za trajnostno bivanje«

Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Odločitev, ki vam lahko spremeni življenje

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Kapo dol: mladi Slovenci spet pometli s konkurenco (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Organizacija

Nova rešitev podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov ter manj birokracije

Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Novice  |  Slovenija
Pohodništvo

Vrhunski športniki so izbrali te športne copate

Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Ali je še vedno pravi čas za sončno elektrarno?

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Počitnice

Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kaj vam telo sporoča skozi bolečino v komolcu?

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

To slovensko podjetje je bilo odlikovano tudi v tujini

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

To je dokaz, da plača ni ključna (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 11:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki