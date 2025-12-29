Konjem sol, ljudem klobasa (FOTO)

Na god mučenca svetega Štefana je bila na Gorenjih Sušicah v župniji Toplice sveta maša, ki jo je daroval župnik Igor Stepan. Tukajšnjo podružnično cerkev sv. Roka so sezidali leta 1651 v spomin na hudo kužno bolezen, ki je v teh krajih divjala leta 1645. Ljubitelji konj so se po maši zbrali pred cerkvijo na blagoslovu soli, namenjeni živini, zemlji in ljudem. V spomin na dogodek so konjarji prejeli spominsko medaljo in sol iz rok organizatorja Blaža Šerclja in župana Dolenjskih Toplic Franca Vovka, organizatorji pa so za malico skuhali klobaso in hrenovke. »Tu bi se v prvi vrsti zahvalil našim gospodinjam, ki so pripravile domač kruh, vaškemu mesarju za odlične klobase in hrenovke, pa tudi vinogradnikom vinske gorice Lubanc za šmarnico,« je dejal organizator Šercelj.

Prvošolka Mija Kobe z mamico Matejo

Med najmlajšimi udeleženci je bila šestletna Mija Kobe iz Dobindola. »Mija ima zelo rada konje, pa tudi druge živali, saj imamo doma kmetijo. Ni ji dolgčas ob dveh konjih, kravah, teličkih in pujskih,« je povedala njena mami Mateja Škufca, ki je Mijo zaradi varnosti spremljala v povorki.