Član Svobode vabi na dogodek z marihuano: »Pridite po naše rizle« (VIDEO)

Podmladek Svobode - Gibanje Svoboda mladi je s sledilci na družbenem omrežju Facebook delil kratek video, v katerem so jih neposredno pozivali k udeležbi na dogodek v središču prestolnice, Marihuana marš, ki je potekal na Kongresnem trgu. V videu se je v ozadju na steni prelival mavrični svetlobni sij, član Blaž Juren pa je med izjavo držal v rokah paket dvojnih papirčkov za zvijanje in sledilcem povedal, zakaj naj se dogodka udeležijo. Med drugim je tudi ponosno dejal, da imajo nove rizle. Na njih izstopa grafična podoba in napis »Vedno svoj bodi«. Ob videu je podmladek tudi zapisal: »Pridite po naše rizle.«

Na shodu podpornikov legalizacije konoplje so spregovorili tudi nekateri politični predstavniki, ki so se zavzeli za legalizacijo konoplje. Po besedah predstavnice podmladka Mlada Levica Lane Nikolić kriminalizacija konoplje ne zmanjšuje uporabe in ne ščiti ljudi, temveč ustvarja zgolj stigmo, represijo in dobiček za kriminalne mreže. Pred shodom pa so se oglasili tudi nasprotniki legalizacije konoplje.

Tako Juren kot zbrani na trgu so opozorili, da so državljani svojo voljo jasno izrazili na referendumu leta 2024. Zahtevali so ureditev zakonodaje o konoplji v skladu z izidi referenduma.

