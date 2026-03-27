GOSPODINJE PRI SEKSOLOGU

Kontroverzni Roman Vodeb razkril zgodbe svojih klientov

Gre za vpogled v njihove spalnice, v najbolj varovane skrivnosti, ki jih ljudje skrivamo celo sami pred sabo.
Zapisal je zgodbe svojih klientk in klientov, ki so brutalno iskrene, zato ob prebiranju najprej šokirajo, potem pa ... FOTO: GORDANA STOJILJKOVIĆ
G. S.
 27. 3. 2026 | 17:16
»Način, kako sem predstavil zgodbe svojih klientk, je tak, kakršen je. Hotel sem jo približati ljudem, zato sem jo napisal morda bolj laično, čeprav si prav povsod tega nisem mogel privoščiti. Knjiga je tako tudi odsev mene kot kontroverznega psihoanalitika,« je v četrtek v 369 Place, prostorih za družabne dogodke v središču Ljubljane, povedal v javnosti kontroverzen Roman Vodeb. Zagrizeni freudevec in rugljevec, ki se je zameril tako »levim kot desnim« politikom, istospolni skupnosti, feministkam, je namreč izdal novo knjigo.

Roman Vodeb trdi, da »bistvo človekovega življenja, njegovega delovanja in ustvarjanja, bistvo človeške duševnosti, tiči v zamolčanih in trdno varovanih skrivnostih, ki se dogajajo med rjuhami«. FOTO: GORDANA STOJILJKOVIĆ
Pogovor je vodila kolegica Danica Lovenjak, ki je s svojo ženstveno pojavo – ki jo je začinila z rdečimi salonarji, rdečo šminko in rdeče nalakiranimi nohti – v Vodebu tisti trenutek sprožila zanj značilen refleks, ki mu ga mnogi očitajo: »Rdeča barva ustnic, nohtov, predstavlja vzburjene genitalije.« Vodeb že več kot deset let uprizarja improvizirano monokomedijo Gospodinja pri seksologu, 9. aprila bo predstava tudi v ljubljanski Odiseji, zato je tudi naslov njegove knjige približno tak, le da je ednino zamenjal za množino, čeprav je preigraval vrsto drugih možnosti. A če gre v predstavi za komedijo, pa v knjigi z naslovom Razočarane gospodinje pri seksologu razkriva zgodbe svojih klientk, ki jih je, kot pravi, »dobro zakodiral« oziroma njihovo identiteto zakril. »Sem edini psihoterapevt, ki na izrecno željo stranke tudi (psiho)terapira, čeprav nimam uradne licence za izvajanje psihoterapije,« pravi in dodaja, da ljudem pač ne more zavrniti pomoči, če se nanj obrnejo.

Ženske bolj pohotne od moških

»Kar sem ugotovil med pisanjem knjige, je to, da so ženske veliko bolj pohotne od moških,« je dejal v uvodu in nato pred zbranim občinstvom skoraj dve uri razbijal iluzije o popolnih zakonih, dobrem seksu ... »Tisti, ki so knjigo prebrali, pravijo, da je bolje, kot če bi gledali pornič,« je povedal. Pod mikroskop je namreč postavil sodobne slovenske ženske in moške, njihove spalnice, seksualne fantazije, in to z besedami, ki jih večina na glas nikoli ne izgovori. Ne le neposrednost, groba direktnost je nekako rdeča nit zapisanega, ko ljudje spregovorijo brez filtra o partnerskih odnosih, čustveni otopelosti, spolnih frustracijah, obsedeni želji ženske po penisu, o sramu, globokih družinskih skrivnostih, zlorabah, o potlačenih hotenjih …

»Če je bil Sigmund Freud prelomen zato, ker je središčno točko iz zavesti prestavil v nezavedno, in če je seksualnost postavil v epicenter razumevanja človekove duševnosti, sem bolj freudovski od Freuda,« pravi. Trdi namreč, da »bistvo človekovega življenja, njegovega delovanja in ustvarjanja, bistvo človeške duševnosti, tiči v zamolčanih in trdno varovanih skrivnostih, ki se dogajajo med rjuhami, v ovalnih pisarnah, zakotnih hotelskih sobah, skrivnih apartmajih ali na zadnjih sedežih avtomobila.«

Kjer so moški, so vselej tudi ljubice

Razumeti dnevno politiko, Vodeb zapiše na koncu knjige, neke države, tudi Slovenije, pomeni razumeti skrivno seksualno življenje glavnih političnih akterjev … »Nič drugače ni v gospodarstvu, top menedžerstvu, šovbiznisu, akademskih vodah … Povsod se ključne stvari dogajajo v ozadju, vselej v povezavi s seksualnim življenjem glavnih akterjev, predvsem moških. In kjer so moški, so 'tam nekje', v skrbno skritem ozadju, vselej tudi mlade, lepe, pohotne, seksualno neobrzdane 'libidinalne terapevtke za dušo in telo', ljubice. Vselej in povsod je tako! Le da je to prepovedana tema, o kateri se ne govori, ne piše, se zapovedano molči. Jaz sem zgolj tisti, ki o tem mimogrede, vendar teoretsko naravnano in konsistentno spregovori,« pravi Vodeb. Razočarane gospodinje pri seksologu so tako zgodbe o vseh nas, o tem, kar skrivamo celo pred samim seboj in nikoli ne izrečemo na glas.

Več iz teme

Roman Vodebknjigazgodbeseksolog
ZADNJE NOVICE
17:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
BURJA NE POJENJA

Veter povzroča preglavice po državi, samo v občini Cerkno do sedaj 143 intervencij (FOTO)

Zgornje Posočje in Cerkljansko je močno prizadel veter, ki še vedno piha in povzroča škodo. Pripadniki bovške civilne zaščite so imeli največ dela zaradi odkrite strehe in podrte stene montažnega objekta v podjetju TKK v Srpenici, največje število intervencij pa so imeli v Občini Cerkno.
27. 3. 2026 | 17:31
17:16
Novice  |  Slovenija
GOSPODINJE PRI SEKSOLOGU

Kontroverzni Roman Vodeb razkril zgodbe svojih klientov

Gre za vpogled v njihove spalnice, v najbolj varovane skrivnosti, ki jih ljudje skrivamo celo sami pred sabo.
27. 3. 2026 | 17:16
17:00
Bulvar  |  Suzy
ASTROLOGIJA

Kažipot planetov: ne bomo preveč družabni (Suzy)

Postopoma bomo imeli vse več energije, a vseeno se še no bomo povsem zagnali v pomlad.
27. 3. 2026 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
TRENDI

Knjižni šik

Tudi to pomlad je v modi, oživljajo ga elementi presenečenja.
Ajda Janovsky27. 3. 2026 | 17:00
17:00
Lifestyle  |  Polet
V RAZMISLEK

Kdaj uporabljati umetno inteligenco za pogovor o duševnem zdravju in kdaj se ji raje izogniti

Ta trend vzbuja zaskrbljenost med strokovnjaki za duševno zdravje.
Miroslav Cvjetičanin27. 3. 2026 | 17:00
16:58
Šport  |  Tekme
PLANICA

Domen Prevc zmagovalec prve posamične tekme na finalu sezone v Planici

V Planici je za nami predzadnja tekma v letošnji sezoni svetovnega pokala v smučarskih skokih, kjer je Domen Prevc stopil na najvišjo stopničko.
27. 3. 2026 | 16:58

